Tragedia a Torre del Gallo: suicida un detenuto, quattordici dall’inizio 2021.

Un nuovo, tragico evento ha scosso il carcere di Torre del Gallo a Pavia, portando il numero dei suicidi tra i detenuti a quattordici dall’inizio del 2021.

La notizia, diffusa dalla stampa locale, riguarda un giovane di ventuno anni, di origine nordafricana, la cui esistenza si è spezzata dietro le mura di una struttura che avrebbe dovuto garantire sicurezza e, idealmente, riabilitazione.

La breve permanenza del giovane all’interno dell’istituto penitenziario, pochi giorni, amplifica il senso di urgenza e la necessità di un’analisi approfondita delle dinamiche che hanno portato a questo inaccettabile epilogo.

Le prime ricostruzioni indicano che il 21enne versava in condizioni psicologiche precarie, una vulnerabilità che aveva giustificato l’inserimento in una sezione dedicata ai detenuti in stato di particolare fragilità.

Questa collocazione, pur mirata a fornire un supporto specifico, non è riuscita a scongiurare la tragedia, sollevando interrogativi cruciali sull’efficacia dei protocolli di monitoraggio e intervento precoce.

Secondo le prime indagini, il giovane ha sfruttato un momento di minore sorveglianza per compiere il gesto estremo, soffocandosi con le lenzuola.

L’intervento tempestivo degli agenti di polizia penitenziaria, sebbene rapido, non è stato sufficiente a salvare la sua vita.

Il trasferimento d’urgenza al Policlinico San Matteo, con l’ambulanza, si è rivelato inutile, segnando la fine di una storia personale spezzata e la conferma di un fallimento sistemico.

Questo ennesimo suicidio non è un evento isolato, ma il sintomo di un problema più ampio e complesso che affligge il sistema carcerario italiano.

Si tratta di un sistema spesso sovraffollato, carente di risorse umane e di programmi di supporto psicologico adeguati, dove la disperazione e la solitudine possono facilmente prendere il sopravvento.

Oltre alla necessità di incrementare il personale specializzato e di potenziare l’assistenza psicologica, è fondamentale ripensare l’approccio alla salute mentale dei detenuti, promuovendo un ambiente più umano e inclusivo, che favorisca il recupero e la reintegrazione sociale.

L’analisi delle procedure di valutazione del rischio suicidario, l’implementazione di misure di prevenzione più incisive e la formazione continua del personale penitenziario sono elementi imprescindibili per evitare che tragedie simili si ripetano, trasformando il carcere da luogo di espiazione a culla di disperazione.

La morte di questo giovane, come le precedenti, impone una riflessione urgente e un cambio di rotta radicale.