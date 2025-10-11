Tragedia a Trucazzano: giovane indiano muore, guidatore ubriaco in fuga.

La comunità di Trucazzano, nel cuore del Milanese, è stata scossa da una tragedia che ha spezzato la giovane esistenza di un uomo di 25 anni, originario dell’India.

La Rivoltana, una via frequentata da ciclisti e pedoni, è diventata teatro di un drammatico incidente, un monito severo sulle conseguenze devastanti della guida irresponsabile.

La vittima, un giovane uomo impegnato nella pedalata notturna, indossava un giubbotto catarifrangente, un tentativo di visibilità che, purtroppo, non è stato sufficiente a scongiurare il destino.

Un veicolo, una Ford Fiesta, guidato da un uomo di 26 anni, lo ha investito e, dopo l’impatto, l’autista ha tentato una fuga che si è rivelata, in definitiva, infruttuosa.

La vicenda si è poi infittita con la collaborazione inaspettata della madre dell’uomo alla guida.

Convinto dalla genitrice a fare ammenda, il conducente è tornato sul luogo dell’incidente, dove è stato prontamente fermato dai Carabinieri.

L’alcol test ha confermato i sospetti: l’uomo era in stato di ebbrezza, un fattore che ha aggravato ulteriormente la gravità del suo comportamento.

L’accusa di omicidio stradale, un reato che sanziona la morte causata da una guida imprudente, si è inevitabilmente innescata.

Il gesto dell’autista, la fuga immediata dopo l’impatto, e lo stato alcolico rilevato al test, concorrono a delineare un quadro di negligenza e irresponsabilità che ha portato alla perdita di una vita.

Questo tragico evento solleva interrogativi profondi sulla sicurezza stradale, sulla cultura della guida e sulla necessità di rafforzare i controlli e le sanzioni per chi mette a rischio la vita degli altri.

Va inoltre considerato il ruolo della prevenzione e dell’educazione alla guida, soprattutto per i giovani, per instillare un senso di responsabilità e rispetto delle regole stradali.

La perdita di una giovane vita è una ferita aperta nella comunità e un appello urgente a una maggiore consapevolezza e prudenza dietro al volante.

L’ombra di questa perdita pesa ora sulla Rivoltana, un luogo che, per sempre, sarà associato a un dolore indicibile e a un monito ineludibile.