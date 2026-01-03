Tragedia Crans-Montana: Studentessa Trasportata a Milano, Bilancio Sale

L’emergenza che si è abbattuta su Crans-Montana continua a generare ripercussioni e a svelare, con dolore, ulteriori dettagli sulla tragedia del Capodanno.

Contrariamente alle prime comunicazioni, un nuovo velivolo sanitario ha appena depositato all’ospedale Niguarda di Milano Francesca, una studentessa milanese di soli sedici anni, frequentante il liceo Virgilio.

La sua condizione è grave, tanto da richiedere immediati e intensivi trattamenti specialistici.

La giovane è stata accompagnata a Milano dalla sua migliore amica, Sofia, già giunta all’ospedale poche ore prima.

Le due ragazze, insieme ad altri due compagni di classe, Leonardo e Kean, si trovavano in Svizzera, ospiti della famiglia di Francesca, per celebrare l’inizio del nuovo anno.

Leonardo e Kean, attualmente ricoverati in Svizzera, versano anch’essi condizioni preoccupanti.

Inizialmente considerata non trasportabile a causa della gravità delle lesioni, la sedicenne zurighese è stata oggetto di una rivalutazione clinica che ha permesso di autorizzare il trasferimento in Italia.

Questa decisione, frutto di un’attenta analisi da parte del team medico elvetico, testimonia la complessità della situazione e la necessità di ottimizzare le cure, anche attraverso la collaborazione transfrontaliera.

L’arrivo di Francesca eleva a nove il numero complessivo di pazienti ricoverati al Niguarda.

Un gruppo di giovanissimi, tutti coetanei o quasi, tra i quindici e i sedici anni, a cui si aggiunge una ragazza di ventinove anni, la cui presenza alimenta interrogativi sulle dinamiche dell’evento e sull’ampiezza della platea coinvolta.

La giovane ventinove, come gli altri pazienti, è oggetto di costante monitoraggio e riceve l’assistenza necessaria.

La vicenda solleva interrogativi profondi sulla sicurezza di eventi pubblici e sulla vulnerabilità di giovani in contesti festivi.

Le indagini, condotte dalle autorità svizzere e italiane, si concentrano ora sull’accertamento delle cause dell’incidente e sulla ricostruzione esatta degli eventi che hanno portato a questa immane tragedia, con l’obiettivo di fare luce sulle responsabilità e prevenire il ripetersi di simili eventi.

La comunità milanese, e in particolare la scuola Virgilio, è in stato di shock e si stringe attorno alle famiglie dei giovani coinvolti, offrendo sostegno e speranza in questo momento di immenso dolore.