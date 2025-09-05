Tragedia in Lomellina: Morto in scontro tra auto e camper

Un tragico evento ha scosso la quiete della Lomellina, precisamente nei pressi della Raffineria Eni a Sannazzaro de’ Burgondi (Pavia), dove un incidente mortale ha coinvolto un’autovettura e un camper.

L’accaduto, avvenuto intorno alle 13, ha immediatamente mobilitato le forze dell’ordine e i soccorsi, lasciando un velo di sgomento nella comunità locale.

La dinamica precisa dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte dei Carabinieri, i quali stanno lavorando per ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato allo scontro frontale.

Al momento, le cause dell’impatto rimangono incerte, aprendo a diverse ipotesi che dovranno essere vagliate attentamente.

La violenza dell’urto è stata tale da causare il decesso immediato del conducente dell’autovettura, la cui identità non è stata ancora divulgata per tutelare la privacy dei familiari e consentire le operazioni di riconoscimento.

La compagna di viaggio, una donna di 35 anni, ha subito traumi significativi ed è stata immediatamente trasportata in elisoccorso all’Ospedale Niguarda di Milano, in condizioni considerate serie ma non critiche.

La gravità dei suoi feriti ha reso necessaria l’evacuazione d’urgenza tramite l’unità mobile di soccorso, per garantire la massima tempestività e l’accesso a cure specialistiche.

Anche l’autista del camper ha riportato lesioni che lo hanno reso necessario un ricovero presso il Policlinico San Matteo di Pavia, dove è attualmente assistito.

L’area dell’incidente è stata interrotta al traffico per consentire i soccorsi, la rimozione dei veicoli e le operazioni di rilevamento tecnico.

La presenza di personale specializzato ha permesso di raccogliere elementi utili a chiarire la dinamica, analizzando tracce di frenata, segni di impatto e valutando la posizione finale dei veicoli.

L’episodio ripropone, con drammatica concretezza, la fragilità umana di fronte alla potenza dei mezzi di trasporto e l’importanza cruciale di adottare comportamenti prudenti e responsabili alla guida.

Le indagini in corso si concentreranno anche sull’analisi dei dati relativi alla velocità dei veicoli, alle condizioni del manto stradale e alla possibile presenza di fattori esterni che abbiano contribuito all’evento.

La comunità locale attende con apprensione i risultati delle indagini, sperando in una rapida chiarificazione delle responsabilità e un conforto per le famiglie colpite da questa tragica perdita.