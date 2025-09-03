Tragedia in Oltrepò: Morto sposo il giorno del matrimonio

La gioia di un nuovo inizio si è tragicamente infranta nel cuore dell’Oltrepò Pavese, lasciando un velo di dolore e incredulità su una comunità intera.

Antimo Squillace, un uomo di 49 anni residente a Bornasco, ha perso la vita in circostanze improvvise durante i festeggiamenti del suo matrimonio con Federica Vespo, giovane donna di 31 anni.

La cerimonia civile, celebrata nella mattinata di ieri nel comune di Bornasco, aveva segnato l’inizio di un percorso condiviso, interrotto bruscamente da un destino inatteso.

La coppia, accompagnata da una delegazione di familiari e amici, si era poi diretta verso un agriturismo situato a Montebello della Battaglia, luogo scelto per prolungare le celebrazioni in un’atmosfera conviviale e festosa.

Mentre i novelli sposi si apprestavano a cambiare abito per il ricevimento, Antimo Squillace è stato improvvisamente colto da un malore acuto e inaspettato.

La rapidità con cui si è manifestato il problema ha colto di sorpresa tutti i presenti, generando un momento di panico e apprensione palpabile.

Immediatamente, è stata allertata la centrale operativa del 118, e un’ambulanza si è diretta con urgenza verso il luogo del dramma.

Il personale medico, giunto sul posto, ha intrapreso manovre di rianimazione cardiopolmonare per oltre un’ora, cercando con ogni sforzo di riportare in vita l’uomo.

Nonostante l’impegno profuso, le condizioni di Squillace non sono migliorate e, dopo il trasferimento d’urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia, i medici hanno dovuto constatarne il decesso.

La notizia ha sconvolto Bornasco e Montebello della Battaglia, comunità unite nel cordoglio per la perdita di un uomo descritto come persona serena e benvoluta.

L’evento solleva interrogativi profondi sulla fragilità della vita e sull’imprevedibilità degli eventi che possono irrompere in momenti di gioia e speranza.

Le autorità competenti ora dovranno indagare per accertare le cause di questo improvviso decesso, al fine di fare luce su una tragedia che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva.

La comunità tutta si stringe attorno a Federica Vespo e ai familiari di Antimo Squillace, offrendo sostegno e conforto in questo momento di profondo dolore e lutto.