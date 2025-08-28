Tragedia sul Po: auto finisce in acqua, due morti

La tragedia del Po si è consumata questa mattina a San Benedetto Po, nel cuore del Mantovano, dove un veicolo è precipitato nelle acque del fiume, segnando un evento drammatico che ha sconvolto la comunità locale.

L’incidente, verificatosi alle prime ore del mattino, ha visto l’auto sbandare dall’argine, superando le protezioni e immergendosi nel corso fluviale.

La gravità della situazione ha immediatamente mobilitato un complesso dispositivo di soccorso.

Squadre mediche del 118, compreso l’intervento dell’elisoccorso, si sono precipitate sul luogo dell’accaduto, coadiuvate dalle forze dell’ordine, rappresentate dalla Polizia di Stato, e dai vigili del fuoco, che hanno dispiegato sommozzatori altamente specializzati per le operazioni di recupero.

La dinamica precisa dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Gli investigatori stanno vagliando ipotesi che spaziano da un malore improvviso del conducente, a un guasto meccanico, fino a possibili fattori ambientali, come l’aderenza ridotta della strada a causa dell’umidità o condizioni meteorologiche avverse.

La visibilità era ridotta e la nebbia, tipica di queste ore, potrebbe aver contribuito.

Il recupero dei corpi, operazione delicata e complessa data la corrente del Po e la profondità in alcuni tratti, ha confermato la tragica conclusione: due persone hanno perso la vita.

Le prime ricostruzioni indicano che si trattava di una coppia di anziani, residenti nella zona.

L’identificazione formale è in corso, in attesa di comunicare i dettagli alle famiglie.

L’evento riapre un dibattito cruciale sulla sicurezza stradale e sulla gestione del rischio idraulico in aree a stretto contatto con corsi d’acqua di rilevante importanza come il Po.

La sua vulnerabilità, accentuata dai cambiamenti climatici e dall’innalzamento del livello dell’acqua, richiede un’analisi approfondita delle infrastrutture esistenti e un potenziamento delle misure di prevenzione e protezione.

La ricostruzione della memoria collettiva, il sostegno alle famiglie colpite e la ricerca di soluzioni concrete per evitare che simili tragedie si ripetano, diventano ora priorità assolute per la comunità locale e le istituzioni.

Il Po, fonte di vita e prosperità per il territorio, si rivela oggi uno scenario di dolore e riflessione.