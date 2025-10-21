Tragedie sul lavoro in Lecco e Como: due gravi incidenti

Due distinti e drammatici eventi hanno scosso la realtà lavorativa della provincia lombarda, precisamente nelle aree del Lecchese e del Comasco, evidenziando le vulnerabilità intrinseche a cui sono esposti i lavoratori in contesti di costruzione e manutenzione.

A Civate, nel Lecchese, un uomo di 33 anni ha subito lesioni gravissime alla gola durante attività di realizzazione di una pista ciclabile, in prossimità della Superstrada 36 Milano-Lecco.

L’incidente, presumibilmente causato da un malfunzionamento o da una manovra errata durante l’utilizzo di un utensile da taglio, un flessibile, ha richiesto l’immediato intervento di un’ambulanza, un’auto medica e unità della Polizia Stradale di Lecco e Bellano.

La gravità delle ferite ha reso necessario il ricovero d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale di Lecco, dove è stata prontamente avviata una complessa procedura di stabilizzazione e cura.

Parallelamente, nel territorio comunale di Blevio, in provincia di Como, si è verificata una caduta da un’altezza di circa quaranta metri all’interno di un canalone.

Un operaio di 27 anni, impegnato in lavori di messa in sicurezza delle aree montane del Comune, a seguito delle devastanti alluvioni che hanno colpito la regione il mese precedente, ha perso l’equilibrio precipitando in profondità.

La complessa operazione di soccorso, resa ardua dalla conformazione del terreno, ha visto mobilitare un elicottero del servizio di emergenza, che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese.

La prognosi, al momento, rimane cauta, e l’équipe medica si è concentrata sulla valutazione completa dei traumi subiti.

Questi eventi tragici sollevano interrogativi cruciali riguardo alle misure di sicurezza sul lavoro, alla formazione del personale e alla gestione dei rischi in contesti lavorativi complessi e spesso esposti a fattori di pericolo.

La ricostruzione post-alluvione, in particolare, ha intensificato l’attività in aree a rischio frane e smottamenti, amplificando la necessità di un’analisi accurata delle condizioni di sicurezza e di un’applicazione rigorosa delle normative vigenti.

È imperativo un approfondimento delle dinamiche che hanno portato a questi incidenti, al fine di prevenire il ripetersi di simili tragedie e garantire un ambiente di lavoro più sicuro e protetto per tutti gli operatori.

L’episodio evidenzia, inoltre, la necessità di una revisione sistematica dei protocolli di sicurezza, integrando nuove tecnologie e metodologie per la valutazione del rischio e la protezione dei lavoratori, con particolare attenzione alle condizioni psicofisiche del personale impiegato in attività gravose.