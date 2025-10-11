Tragica frana: giovane donna muore in un impatto frontale a Bolgare.

Nel cuore della notte, alle 2:30, una tragica frana di metallo e dolore ha spezzato la quiete di Bolgare, in provincia di Bergamo.

Un impatto frontale, brutale e improvviso, sulla provinciale 91 bis, ha strappato la vita a una giovane donna di ventitré anni, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi cari e una comunità scossa.

La dinamica dell’evento, al momento ancora oggetto di scrupolosa indagine da parte della polizia stradale, sembra aver visto coinvolte due autovetture, un’Audi e una Mercedes, in una concatenazione di eventi che ha avuto conseguenze devastanti.

Secondo le prime ricostruzioni, la Mercedes, impegnata in una manovra di sorpasso, ha invaso l’abitazione opposta, scontrandosi frontalmente con l’Audi, sulla quale viaggiava la giovane vittima insieme a un suo compagno.

A bordo delle due vetture, complessivamente cinque giovani, con un’età compresa tra i vent’anni e i ventinove, si sono trovati improvvisamente al centro di una scena di orrore.

L’impatto è stato tale da provocare lesioni gravissime per entrambi i conducenti, entrambi immediatamente trasportati in codice rosso presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in una corsa contro il tempo.

Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, la ventitreenne, residente nella provincia di Bergamo, non ha potuto essere salvata, spirando in ospedale.

Le sue condizioni sono giudicate estremamente serie, mentre gli altri passeggeri hanno riportato ferite di lieve entità.

La provinciale 91 bis è stata immediatamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e permettere agli investigatori di effettuare i rilievi necessari per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi che hanno portato a questa tragedia.

L’inchiesta è in corso per accertare le responsabilità e chiarire se fattori esterni, come condizioni ambientali avverse o un malfunzionamento tecnico, abbiano contribuito a determinare l’esito fatale.

La comunità locale è sotto shock, e il ricordo di questa giovane vita spezzata resterà impresso a lungo, alimentando interrogativi e dolore.

La ricostruzione completa della dinamica, che superi le prime impressioni, si preannuncia cruciale per comprendere appieno le cause di questo drammatico incidente.