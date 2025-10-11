Tragico incendio a Cornaredo: tre morti e comunità sotto shock.

Nel cuore della cintura milanese, a Cornaredo, un tragico incendio ha squarciato la quiete notturna, lasciando un velo di dolore e interrogativi sulla comunità.

Le fiamme, divampate in una palazzina residenziale di quattro piani in via Cairoli, hanno inferto un colpo devastante, spegnendo tre vite e sconvolgendo la quotidianità di decine di residenti.

L’emergenza si è manifestata con l’evacuazione di quaranta persone, un’operazione tempestiva che ha permesso di evitare un numero ancora più elevato di vittime.

Otto di loro, in stato di shock e con lievi intossicazioni da fumo, sono state immediatamente trasportate in strutture ospedaliere per accertamenti e cure di pronto soccorso.

Fortunatamente, le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Anche un vigile del fuoco, impegnato nelle operazioni di spegnimento, ha riportato ferite lievi, tanto da richiedere cure mediche, per poi essere dimesso.

La tragedia ha colpito una famiglia in particolare, strappando via tre vite preziose.

Si tratta di un uomo di 88 anni e una donna di 85 anni, genitori di un figlio di 45 anni, tutti e tre deceduti a causa dell’incendio.

I Carabinieri del Comando provinciale di Milano, attualmente impegnati in indagini approfondite, hanno confermato l’identità delle vittime e stanno lavorando per ricostruire la dinamica degli eventi.

Sul posto, oltre alla Compagnia di Corsico, è intervenuta la sezione investigativa dei Vigili del fuoco, con il compito cruciale di determinare le cause del rogo.

Ogni elemento verrà scrupolosamente analizzato per escludere sia ipotesi accidentali, come un malfunzionamento di impianti o apparecchiature, sia eventuali cause dolose.

L’appartamento teatro della tragedia è stato posto sotto sequestro, per consentire perizie tecniche e sopralluoghi mirati.

L’incidente solleva, oltre alla necessità di un’indagine accurata, interrogativi importanti sulla sicurezza degli edifici residenziali, in particolare per quanto riguarda la prevenzione incendi e l’adeguatezza dei sistemi di allarme e di evacuazione.

La comunità di Cornaredo, profondamente scossa, è chiamata a confrontarsi con un lutto improvviso e a sostenere le famiglie colpite, mentre le autorità lavorano per fare luce sulle cause di questa drammatica vicenda e per garantire che simili tragedie non si ripetano.