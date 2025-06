Tragico incidente in bici sul Garda: ciclista polacco precipita nel lago

Un tragico evento ha spezzato la serenità di una gita ciclistica sulle rive del Lago di Garda, a Gargnano, in provincia di Brescia. Un uomo di nazionalità polacca, parte di un gruppo di tre ciclisti, ha perso la vita precipitando da una parete rocciosa a strapiombo sul lago, con un’altezza stimata di circa novanta metri. La drammaticità della situazione è stata percepita dai compagni di viaggio, i quali, accortisi della sua assenza, hanno prontamente lanciato l’allarme.Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si era temporaneamente allontanato dal gruppo per godere di una vista panoramica, un momento di contemplazione interrotto da una caduta fatale. Le cause precise che hanno portato a questo sbilanciamento restano al vaglio delle autorità, sebbene l’ipotesi più plausibile, allo stato attuale delle indagini, sembri quella di un incidente dovuto a una perdita di equilibrio, escludendo inizialmente cause legate a un gesto volontario.La chiamata di soccorso, immediata e tempestiva, ha attivato il sistema di emergenza del 118. La centralina operativa ha coordinato l’intervento di un’autoambulanza e, crucialmente, ha richiesto l’immediato supporto della Guardia Costiera di Salò, riconoscendo la necessità di una ricerca via lago. La prontezza e l’efficacia di questa risposta sono state fondamentali nel tentativo, seppur infausto, di individuare e recuperare il corpo.La motovedetta CP 703 della Guardia Costiera, intervenuta rapidamente, ha individuato il corpo in stato di galleggiamento, privo dei segni vitali. Le operazioni di recupero hanno confermato l’irreversibilità della situazione. L’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Salò è ora focalizzato sulla ricostruzione accurata della sequenza degli eventi che hanno portato alla tragedia, analizzando il terreno, le condizioni ambientali e raccogliendo testimonianze per comprendere appieno le dinamiche dell’accaduto. L’indagine mira a fornire risposte chiare alla famiglia della vittima e a fornire elementi utili per la sicurezza nelle aree panoramiche del lago, un patrimonio di bellezza e, come dimostrato da questo episodio, di potenziale pericolo. La comunità locale è profondamente addolorata per questo inatteso lutto, che ha spezzato l’atmosfera di tranquillità e bellezza che caratterizza il Garda.