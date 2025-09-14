Tragico incidente in pista: addio a Gabriele Cottini, talento del motociclismo.

La comunità motociclistica italiana è stata scossa da un lutto improvviso e doloroso.

Gabriele Cottini, un talento emergente originario di Città della Pieve, in Umbria, ha perso la vita a seguito di un tragico incidente verificatosi durante la Dunlop Cup 600, una tappa cruciale della Coppa FMI svoltasi al Cremona Circuit.

Nonostante l’immediato intervento del personale medico in pista, il motociclista, purtroppo, non ha potuto essere salvato e si è spento dopo il trasferimento presso l’Ospedale Maggiore di Cremona.

La Federazione Motociclistica Italiana ha ufficialmente comunicato la drammatica notizia attraverso i canali istituzionali, evidenziando la gravità dell’evento e l’impatto che questo incidente ha avuto sull’intero ambiente delle corse.

La notizia ha generato un’ondata di tristezza e partecipazione, che ha coinvolto non solo la FMI, ma anche l’organizzazione Moto Club Motolampeggio, la Direzione Gara, il promotore del trofeo Dunlop Emg eventi e la gestione del Cremona Circuit.

Tutti questi soggetti, in un gesto di profondo cordoglio, hanno espresso la più sentita vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere Gabriele e condividere con lui l’ardente passione per il motociclismo, un legame che lo ha definito e plasmato.

Il dilemma su come procedere con il programma delle gare, una decisione sempre delicata in queste circostanze, è stato affrontato con sensibilità e rispetto.

Dopo un’attenta riflessione e confronto tra le parti interessate, è stata presa la difficile decisione di portare a termine le competizioni, onorando così la memoria di Gabriele e il suo incondito amore per le corse in moto.

Ogni vittoria ottenuta in pista è stata dedicata a lui, un tributo sentito a un compagno di avventura che ha condiviso lo stesso spirito di sfida e la stessa passione per le due ruote.

Come segno tangibile di lutto e di rispetto, al termine delle gare si è rinunciato ai tradizionali festeggiamenti sul podio, un gesto di sobria partecipazione che ha voluto sottolineare la gravità del momento.

La perdita di Gabriele Cottini lascia un vuoto incolmabile nella comunità motociclistica, ma il ricordo del suo talento, del suo entusiasmo e della sua passione continuerà a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto e ammirato.

La sua storia, seppur troncata prematuramente, rimane un esempio di dedizione, coraggio e amore per lo sport che lo ha visto protagonista.