Tragico incidente in Valsassina: un giovane escursionista perde la vita

Il silenzio dell’alta Valsassina, solitamente solcato dal cinguettio degli uccelli e dal fruscio delle foglie, è stato spezzato da una tragica vicenda che ha coinvolto un giovane escursionista originario di Lecco. L’uomo, sulla trentina, ha perso la vita in un ambiente impervio e suggestivo, a testimonianza di come la montagna, pur offrendo bellezza e opportunità di svago, possa riservare insidie inaspettate.L’evento si è sviluppato in un contesto di ricerca di tartufi e funghi, un’attività tradizionale e radicata nel territorio lecchese, che spesso porta famiglie e gruppi di amici a immergersi nella natura incontaminata della regione. Il padre del giovane, condividendo con lui la passione per la raccolta dei tesori nascosti nel sottobosco, aveva programmato un’escursione di prima mattina. La loro intenzione era quella di percorrere i sentieri che si snodano intorno a Crandola, un piccolo borgo immerso nel cuore della Valsassina.Durante l’escursione, in un punto non meglio specificato, i due si sono separati, presumibilmente per esplorare diverse aree alla ricerca dei pregiati prodotti del sottobosco. L’allarme è scattato quando, con il passare delle ore e l’avvicinarsi dell’ora prestabilita per il rientro, il padre non ha più ricevuto notizie del figlio. La sua assenza, prolungata oltre il tempo previsto, ha suscitato la preoccupazione del genitore, che ha prontamente allertato le autorità competenti.La risposta dei soccorsi è stata immediata e coordinata. Un elicottero dei Vigili del Fuoco, unitamente a squadre di soccorritori a terra, si è mobilitato per avviare le ricerche. La complessità del terreno, con la fitta vegetazione e la presenza di dirupi, ha reso le operazioni particolarmente impegnative. Nonostante le difficoltà, le squadre di ricerca, supportate dalla tecnologia e dall’esperienza del Soccorso Alpino, sono riuscite a individuare il corpo del giovane.Il ritrovamento ha gettato un’ombra di tristezza sull’intera comunità. La vicenda ripropone il tema della sicurezza in montagna, invitando a una maggiore consapevolezza dei rischi e all’adozione di comportamenti prudenti durante le escursioni. Oltre alla necessità di informarsi accuratamente sulle condizioni meteorologiche e di dotarsi di adeguate attrezzature, emerge l’importanza di comunicare sempre il proprio itinerario a qualcuno e di non sottovalutare mai la forza della natura, capace di trasformare un’attività ricreativa in una tragica esperienza. La salma è stata recuperata e sarà sottoposta ad accertamenti per stabilire le cause del decesso, mentre la comunità lecchese piange la perdita di un giovane uomo, vittima di un destino crudele.