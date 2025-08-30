Tragico incidente: padre e figlia uccisi in un volo ultraleggero

Un lutto improvviso e inaspettato ha colpito il Vercellese, con la perdita di Massimiliano Monticone, 49 anni, e della figlia Simona, 18 anni, in un tragico incidente aereo avvenuto durante il volo di un ultraleggero.

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale e ha generato un’ondata di cordoglio.

Massimiliano Monticone, figura professionale di spicco nel settore aeronautico, ricopriva un ruolo cruciale come controllore di volo presso il centro radar di Enav a Linate.

La sua competenza e dedizione erano riconosciute nell’ambiente lavorativo, dove contribuiva attivamente alla sicurezza dei voli.

La sua passione per l’aviazione, una vera e propria vocazione, lo aveva portato a coltivare l’abilità di pilotare ultraleggeri, condividendo questa passione con la figlia Simona.

La giovane Simona, una studentessa diciottenne, sembrava aver ereditato dal padre l’amore per il volo, affinando le sue capacità e condividendo con lui momenti di condivisione e divertimento in aria.

La loro affinità per l’aviazione, un legame profondo che li univa, si manifestava nell’entusiasmo e nella competenza che dimostravano nel pilotare l’ultraleggero.

L’incidente, le cui cause sono attualmente al vaglio delle autorità competenti, ha spento per sempre la loro luce, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi li conosceva.

Oltre al dolore per la perdita di due vite spezzate, si pone l’interrogativo sulle dinamiche che hanno portato a questo tragico evento.

L’attività di Enav, l’ente che gestisce il traffico aereo, e il ruolo specifico del controllore Monticone, in relazione ai voli di ultraleggeri, potrebbero essere oggetto di ulteriori approfondimenti per comprendere meglio l’accaduto e adottare misure preventive volte a prevenire simili tragedie in futuro.

La comunità di Casal Monferrato, luogo di residenza della famiglia Monticone, è in lutto e si stringe attorno ai familiari in questo momento di profondo dolore.

Il ricordo di Massimiliano e Simona resterà vivo nel cuore di chi li ha conosciuti, testimoniando il loro amore per il volo e la loro passione per la vita.

La tragedia pone, inevitabilmente, una riflessione più ampia sulla sicurezza dei voli di ultraleggeri, un’attività che, pur essendo amata da molti, comporta dei rischi intrinseci che richiedono un’attenzione costante e un’applicazione rigorosa delle normative.