Truffa a Milano Centrale: Arrestato truffatore ai danni di anziana padovana.

A Milano Centrale, la Squadra Mobile di Padova ha intercettato e arrestato una ventiduenne di origine campana, protagonista di una sofisticata truffa perpetrata ai danni di una donna padovana ottantottenne, affetta da grave invalidità e costretta all’uso di una carrozzina.

L’episodio, che evidenzia la crescente pervicacia delle tecniche di raggiro a danno di persone vulnerabili, svela un meccanismo complesso volto a manipolare emotivamente la vittima e a sottrarle beni di inestimabile valore sentimentale.

L’inganno è partito con una telefonata ingannevole.

Uno sconosciuto, con abilità retorica e consapevolezza delle paure più diffuse, ha contattato la donna, tessendo una trama di allarmismo basata su una presunta rapina collegata alla targa dell’auto del marito.

La narrativa, abilmente costruita, mirava a instillare un senso di urgenza e a minimizzare la necessità di una verifica indipendente.

La richiesta di recarsi presso un ufficio di polizia per chiarire la questione, apparentemente mirata a dimostrare la buona fede, costituiva il primo tassello di un piano ben orchestrato.

Mentre il marito si recava presso le forze dell’ordine, una seconda telefonata, apparentemente proveniente da un ente ufficiale, ha intensificato la pressione emotiva sulla vittima.

La comunicazione, che preannunciava l’arrivo di un’investigatore per una verifica dei gioielli, mirava a consolidare la fiducia e a preparare il terreno per il passo successivo.

La dinamica, premeditata, sfruttava la vulnerabilità della donna, la sua fiducia nelle istituzioni e il desiderio di collaborare.

L’arrivo della truffatrice, che si è fatta calare dal balcone, rappresenta il culmine dell’inganno.

La rapidità e la teatralità dell’azione, volta a minimizzare il rischio di essere scoperta, testimoniano la professionalità della truffatrice.

Fortunatamente, un’intuizione, un elemento di sospetto latente, ha indotto la donna a contattare il 112, fornendo alla polizia informazioni cruciali per l’identificazione della criminale.

La collaborazione tra le forze dell’ordine di Padova e Milano ha permesso di intercettare la fuggitiva, grazie alla descrizione dettagliata fornita dalla vittima.

Nonostante l’arresto, la refurtiva non è stata recuperata, sollevando interrogativi sulla possibilità che la donna, durante la fuga, abbia ceduto i gioielli ad altri complici.

In risposta a questo crimine che ha colpito una persona anziana e fragile, il Questore di Padova, Marco Odorisio, ha attivato la Divisione Anticrimine, ordinando l’emissione di un foglio di via obbligatorio nei confronti della truffatrice.

Questa misura restrittiva, che le impedisce di rientrare a Padova per un periodo di quattro anni, mira a proteggere la comunità e a scoraggiare ulteriori tentativi di raggiro.

L’episodio sottolinea l’importanza di campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione, per informare sui rischi di truffe telefoniche e promuovere una maggiore cautela nei confronti di richieste inaspettate e comunicazioni provenienti da fonti non verificate.