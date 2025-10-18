Turista ferita a Punta Mesco: difficile soccorso tra le Cinque Terre

Nel cuore del Parco Nazionale delle Cinque Terre, un pomeriggio di sole si è trasformato in un complesso intervento di soccorso in una delle aree più suggestive e inaccessibili del territorio comunale di Monterosso al Mare.

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di La Spezia, chiamati in causa per un evento in una zona di difficile accesso lungo il sentiero 591, in località Punta Mesco, hanno coordinato un’operazione complessa che ha coinvolto diverse specialità e risorse.

La conformazione geografica del luogo, un promontorio roccioso a picco sul mare, ha reso subito evidente la necessità di un intervento mirato e tecnicamente sofisticato.

Oltre alle squadre di soccorso del distaccamento di Brugnato, rinomato per la sua esperienza in interventi in alta quota e in ambienti impervi, è stato attivato il distaccamento volontario di Levanto, composto da personale altamente qualificato e perfettamente integrato nel tessuto sociale locale.

La collaborazione con il Soccorso Alpino di La Spezia, esperti nella gestione di situazioni di emergenza in ambienti montani, si è rivelata cruciale per la valutazione del rischio e la pianificazione delle operazioni.

L’infortunio, avvenuto a una turista milanese di settant’anni, originaria della stessa città, ha accentuato l’urgenza della situazione.

La natura accidentale dell’evento, presumibilmente legata a una perdita di equilibrio sul sentiero, ha richiesto una rapida valutazione medica a distanza e una pianificazione precisa per evitare ulteriori complicazioni.

Data l’inaccessibilità via terrestre, l’intervento aereo si è reso indispensabile.

L’elicottero dei Vigili del Fuoco, equipaggiato con verricellatore, ha permesso di raggiungere la ferita in breve tempo, localizzandola con precisione.

La complessa manovra di verricellamento, eseguita con competenza e professionalità, ha consentito di recuperare la turista e trasportarla in sicurezza all’elisuperficie di Monterosso al Mare, base operativa cruciale per le emergenze in zona.

Una volta giunta all’elisuperficie, la turista è stata immediatamente affidata alle cure del personale del 118, che ha provveduto a stabilizzarla e a garantirle l’assistenza medica necessaria.

L’episodio sottolinea l’importanza della preparazione, della collaborazione tra diverse realtà specializzate e dell’utilizzo di risorse avanzate per affrontare le emergenze in aree geograficamente complesse come quelle delle Cinque Terre, un patrimonio naturale di inestimabile valore che richiede un impegno costante per la sicurezza di chi lo visita.

L’evento, inoltre, serve a ricordare l’importanza di un’adeguata preparazione fisica e di un’attenta valutazione delle proprie capacità quando si affrontano percorsi escursionistici in zone impervie.