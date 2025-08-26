Turista tedesco scomparso in Valchiavenna: indagini e mistero

Una profonda inquietudine serpeggia nella Valchiavenna, provincia di Sondrio, mentre si intensificano le ricerche di un turista tedesco scomparso.

La vicenda, iniziata con una sparizione apparentemente inattesa, si è trasformata in una complessa operazione di soccorso che coinvolge diverse forze di sicurezza e un velo di mistero avvolge la figura dell’uomo disperso.

Le indagini hanno preso avvio dalla scoperta di un’autovettura abbandonata a Uschione di Chiavenna, un piccolo borgo montano situato a quasi 800 metri di altitudine.

L’auto, rimasta lì da alcuni giorni, costituiva il punto di partenza di una ricerca che si è presto estesa a un’area vastissima.

Testimonianze locali hanno rivelato che l’uomo, di 66 anni, era stato avvistato in precedenza aggirarsi nella zona, in solitudine e con abitudini peculiari: piedi nudi, campanellini legati ai pantaloni, momenti di profonda meditazione e preghiera.

La sua presenza, sebbene singolare, non aveva destato particolari sospetti o allarmi, interpretata come l’eccentricità di un viaggiatore solitario.

Il cambiamento di scenario si è verificato quando l’uomo non è più stato avvistato, mentre l’autovettura rimaneva ferma, accompagnata da uno zaino e un paio di scarponi, elementi che suggeriscono un’intenzione di riprendere il viaggio, mai avvenuta.

La segnalazione dei residenti ha innescato una serie di azioni coordinate: i Carabinieri hanno informato la Prefettura di Sondrio, attivando protocolli di ricerca e contattando il Consolato tedesco per identificare eventuali familiari in Germania.

Le operazioni di soccorso, iniziate ieri sera, si sono intensificate con l’arrivo dell’elicottero “Drago” dei Vigili del Fuoco proveniente da Malpensa.

La scansione aerea non ha rilevato segnali di cellulare, sollevando interrogativi sulla presenza o sull’utilizzo del dispositivo da parte del turista.

L’assenza di comunicazione e la difficoltà di tracciamento hanno complicato ulteriormente la ricerca.

Attualmente, vigili del fuoco, tecnici del Soccorso Alpino Civile, provenienti sia dalla stazione di Chiavenna che da quella militare di Madesimo, e personale della Guardia di Finanza stanno setacciando il territorio a piedi.

Le ricerche, caratterizzate da terreni impervi e condizioni ambientali ostili, riprenderanno all’alba, con l’auspicio di fornire una risposta all’apprensione crescente nella comunità locale e di rintracciare l’uomo scomparso, riportando chiarezza su una vicenda che intreccia elementi di mistero, solitudine e profonda connessione con la natura selvaggia della Valchiavenna.

L’attenzione è focalizzata non solo sul ritrovamento, ma anche sulla comprensione delle motivazioni che hanno portato a questa inusuale scomparsa.