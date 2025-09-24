Uto Ughi a Milano: Musica, Passione e Giovani al Duomo

Un’onda di bellezza e conoscenza musicale si propaga attraverso l’Italia, animata dalla passione del maestro Uto Ughi e dal progetto “Uto Ughi per i giovani”.

Dopo le significative esperienze di Assisi e Cuneo, l’iniziativa giunge a Milano, portando con sé un’opportunità irripetibile per avvicinare le nuove generazioni al fascino intramontabile della musica classica.

Domani, alle ore 19:30, il maestoso Duomo di Milano si trasformerà in un palcoscenico unico, accogliendo il violinista di fama internazionale e i Filarmonici di Roma per un evento che trascende la semplice esecuzione musicale.

L’appuntamento non sarà solo un concerto delle celebri *Quattro Stagioni* di Antonio Vivaldi, ma un vero e proprio percorso di scoperta: un “lezione-concerto” in cui Ughi, con la sua profonda conoscenza e la sua innata capacità comunicativa, svelerà i segreti compositivi e le suggestioni emotive che animano l’opera.

L’evento si apre con la massima accoglienza ai giovani studenti di ogni ordine e grado, desiderosi di immergersi nel mondo della musica colta.

Pur essendo la platea prevalentemente riservata alle scuole, un numero limitato di posti sarà disponibile al pubblico, accessibile tramite prenotazione obbligatoria sul sito web del Duomo, testimoniando l’impegno a rendere la cultura accessibile a tutti.

L’iniziativa, un vero ponte tra tradizione e innovazione, nasce dalla sinergia tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito, la Fondazione Uto Ughi, il Comune di Milano, la Regione Lombardia, l’Associazione Culturale Milanollo e la Veneranda Fabbrica del Duomo, testimoniando un impegno collettivo per la diffusione della cultura musicale.

Il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha definito questa iniziativa “straordinaria”, sottolineando come l’arte rappresenti un bene culturale e spirituale imprescindibile per la crescita di ogni individuo.

Questa visione si allinea pienamente con le parole di Uto Ughi, che invita i musicisti di fama ad assumere un ruolo attivo nel sostenere la rinascita culturale e musicale del Paese, credendo fermamente nel potere trasformativo della musica.

In un contesto globale segnato da conflitti e tensioni, Ughi intende offrire un messaggio universale di speranza e riconciliazione.

La musica, in questo momento storico, si configura come un linguaggio che supera le barriere linguistiche e culturali, promuovendo l’unione tra i popoli e offrendo un antidoto all’odio e alla violenza.

Essa non è solo intrattenimento, ma veicolo di valori, di dialogo e di armonia, capace di evocare emozioni profonde e di ispirare azioni positive verso un futuro più pacifico e collaborativo.

L’evento a Milano, pertanto, si configura come un atto di resilienza culturale, un inno alla bellezza e alla speranza che risuona nel cuore della città.