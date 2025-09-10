Varese, emergenza maltempo: allagamenti, frane e traffico bloccato.

Una violenta ondata di piogge, protrattasi per tutta la notte, ha investito la provincia di Varese, scatenando una complessa emergenza che ha messo a dura prova le risorse e la prontezza operativa dei servizi di soccorso.

Oltre trenta interventi di urgenza, coordinati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e supportati dai distaccamenti territoriali, sono stati necessari per fronteggiare le conseguenze del maltempo, evidenziando la vulnerabilità del territorio all’azione di eventi atmosferici estremi.

Le aree di Sesto Calende e Vergiate hanno subito i danni più significativi, con una concentrazione di situazioni critiche che riflettono la morfologia del territorio, caratterizzata da corsi d’acqua e versanti ripidi, particolarmente suscettibili a fenomeni di esondazione e frane in caso di precipitazioni intense.

In segno di cautela e per prevenire ulteriori rischi per la circolazione, una strada è stata temporaneamente interrotta a Mercallo, a causa di un allagamento.

Le attività di soccorso si sono concentrate principalmente sulla rimozione di alberi abbattuti o pericolanti, spesso sradicati dalla forza del vento e rappresentanti un pericolo immediato per abitazioni e infrastrutture, e sul contenimento dei numerosi allagamenti che hanno interessato diverse località.

La complessità degli interventi è stata amplificata dalla combinazione di pioggia persistente, scarsa visibilità e la necessità di operare in condizioni di emergenza.

Un episodio particolarmente grave si è verificato nella prima mattinata a Cuveglio, dove due veicoli si sono scontrati in circostanze legate alla ridotta visibilità causata dalle avverse condizioni meteorologiche.

L’impatto ha provocato il ribaltamento di uno dei veicoli, intrappolando il conducente.

I Vigili del Fuoco hanno collaborato attivamente con il personale del 118 per garantire un accesso rapido e sicuro all’automobilista ferito, fortunatamente le sue lesioni non sono risultate di grave entità.

L’evento sottolinea l’importanza della prudenza alla guida in condizioni di scarsa visibilità e la necessità di una pianificazione accurata delle operazioni di soccorso in contesti di emergenza, considerando l’interazione tra fattori ambientali, rischi per la sicurezza stradale e la complessità logistica dell’intervento.

L’episodio inoltre solleva interrogativi sulla necessità di migliorare l’efficacia dei sistemi di allerta precoce e di sensibilizzazione del pubblico in merito alle misure di prevenzione e autoprotezione in caso di maltempo.