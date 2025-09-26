Venditti: un appunto riscrive un caso giudiziario?

La vicenda che coinvolge l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, solleva interrogativi profondi e inquietanti sul delicato equilibrio del sistema giudiziario italiano.

Le recenti indagini, innescate da un apparentemente innocuo appunto rinvenuto in un contesto familiare, mettono a repentaglio la credibilità dell’intero processo, come sottolinea con veemenza il suo difensore, Domenico Aiello.

La vicenda trascende la mera difesa di un assistito; essa tocca le fondamenta del diritto alla presunzione di innocenza e del principio del giusto processo.

Un iter giudiziario complesso e travagliato, segnato da plurime istanze di revisione respinte e anni di contenzioso culminati con la condanna definitiva di Alberto Stasi, rischia di essere sminuito, quasi annullato, dall’emersione di un frammento di carta anonimo, privo di autore e di una valenza probatoria solida.

L’avvocato Aiello, rivolgendosi al Ministro della Giustizia Nordio, non esita a esprimere la propria preoccupazione per un’azione investigativa che appare sproporzionata e ingiustificata.

L’impiego massiccio di risorse e l’intervento di personale specializzato in un’operazione che coinvolge un soggetto incensurato e un servitore dello Stato, meritano una verifica rigorosa, per evitare che si rivelino frutto di un errore di valutazione o, peggio, di un’inclinazione a privilegiare l’apparenza a scapito della sostanza.

La critica più incisiva dell’avvocato riguarda la potenziale erosione dei principi costituzionali che garantiscono il diritto alla difesa.

Se un’annotazione priva di contesto e attribuibilità può riaprire un caso chiuso e rovesciare le conclusioni a cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione, allora si mette in discussione la stessa nozione di legalità e di imparzialità della giustizia.

La proporzionalità dell’azione investigativa, la misura dei mezzi impiegati e il rispetto delle garanzie processuali appaiono compromessi, rischiando di trasformare la ricerca della verità in un atto di vendetta o di coercizione.

Per chiarire l’assenza di nesso causale tra le azioni del dottor Venditti e le accuse mosse, l’avvocato puntualizza che il suo assistito non ha mai ricoperto il ruolo di giudice per le indagini preliminari, né ha mai disposto archiviamenti.

Inoltre, non ha mai condotto indagini presso la procura di Vigevano e si è occupato del caso Sempio solo in coassegnazione con un altro magistrato, e solo dopo la sentenza definitiva di Stasi.

Questi dettagli, apparentemente marginali, assumono un’importanza cruciale per ricostruire la cronologia degli eventi e smontare le ipotesi accusatorie.

La vicenda si complica ulteriormente con la divulgazione prematura di immagini e informazioni sensibili, prima ancora che le operazioni di perquisizione fossero completate.

Questa gestione mediatica dell’inchiesta, contraria al principio del segreto investigativo, alimenta la speculazione pubblica e pregiudica l’immagine del dottor Venditti, esponendolo a un giudizio preventivo e ingiusto.

La vicenda Garlasco, tornata improvvisamente al centro dell’attenzione, rischia di diventare un caso di cronaca senza fine, un palinsesto televisivo alimentato da sensazionalismo e superficialità.

È giunto il momento di interrompere questo circolo vizioso, restituendo dignità alla giustizia e garantendo il diritto alla difesa di un uomo accusato sulla base di un appunto enigmatico, un frammento di storia che rischia di riscrivere un capitolo già chiuso.

La vicenda richiede una riflessione approfondita sul ruolo della giustizia, sull’importanza del rispetto delle garanzie costituzionali e sulla necessità di proteggere l’immagine e la reputazione di coloro che servono lo Stato.