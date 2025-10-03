Vicenza, omicidio Dori: indagine complessa e piste aperte.

La scomparsa di Dolores Dori, quarantacinque anni, residente a Vicenza, ha scosso la comunità e aperto un’indagine complessa per omicidio.

La donna è deceduta nella serata di ieri presso l’ospedale di Desenzano del Garda, un contesto che solleva interrogativi profondi sulla dinamica che ha portato al tragico epilogo.

L’evento si è consumato con modalità inquietanti: Dolores è stata trasportata in ospedale a bordo di un veicolo, per poi essere abbandonata, con ferite da arma da fuoco all’addome, affidata alle cure del personale medico che, purtroppo, non sono riuscite a salvarle la vita.

La gravità delle lesioni suggerisce premeditazione e un’intenzione, presumibilmente, di occultare l’identità dell’aggressore.

Le indagini, condotte dai carabinieri di Brescia sotto la direzione del pubblico ministero Francesca Sussarellu, si estendono al di fuori dei confini provinciali.

Questa decisione riflette la necessità di ricostruire il percorso della donna nelle ore precedenti al ricovero, tracciando i suoi spostamenti e identificando eventuali contatti significativi.

Gli investigatori ipotizzano che il luogo dell’abbandono, l’ospedale di Desenzano, potrebbe non essere il luogo in cui è avvenuta l’aggressione, ma un punto strategico scelto per mascherare la provenienza della vittima e rendere più difficoltosa l’identificazione del responsabile.

La speranza degli inquirenti è che le immagini di videosorveglianza, disseminate lungo la strada che conduce all’ospedale e all’interno della struttura stessa, possano fornire elementi cruciali per la ricostruzione della vicenda.

Un’analisi meticolosa di questi filmati potrebbe rivelare l’identità del conducente del veicolo e chiarire il percorso seguito dalla donna prima di essere abbandonata.

Oltre all’analisi delle telecamere, l’indagine si concentra sull’esame delle relazioni personali e professionali di Dolores Dori.

La ricostruzione del suo vissuto, dei suoi legami affettivi e delle sue attività lavorative potrebbe fornire indizi preziosi per identificare possibili moventi e individuare persone di interesse.

L’attenzione è rivolta anche alla verifica di eventuali contenziosi, debiti o situazioni di conflitto che potrebbero aver innescato la violenza.

La natura del crimine, l’uso di un’arma da fuoco e la scelta di abbandonare la vittima in una struttura ospedaliera, suggeriscono una pianificazione accurata e un tentativo di eludere le indagini.

Gli inquirenti non escludono l’ipotesi di un movente passionale, ma allo stesso tempo considerano tutte le possibili piste investigative, compreso un possibile coinvolgimento di ambienti criminali o di attività illecite.

Il caso Dolores Dori si configura come un complesso puzzle da ricomporre, un’indagine che richiede tempo, risorse e un’analisi approfondita di ogni singolo indizio.