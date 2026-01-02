Vigevano, notte di Capodanno interrotta dalla violenza domestica

Nella quiete di Vigevano, una notte di Capodanno destinata alla celebrazione si è spezzata in un episodio di violenza domestica che ha sconvolto la comunità.

Un uomo di 61 anni, di origine filippina, è stato arrestato a seguito di un intervento della Polizia di Pavia, richiesto dalla figlia preoccupata per la sicurezza della madre.

L’evento, comunicato dalla Questura, rivela una escalation di comportamenti aggressivi pregressi, che culminano in un drammatico atto di violenza.

La dinamica dell’accaduto si è dipanata in un contesto di apparente normalità, interrotto bruscamente dall’aggressione ai danni della moglie.

L’uomo, dopo il gesto, si è volontariamente isolato all’interno dell’abitazione, sbarrando l’accesso e ostacolando l’intervento delle forze dell’ordine.

La necessità di operare in condizioni di scarsa visibilità, accentuata dall’averlo privato dell’energia elettrica, ha reso ancora più delicata la situazione.

L’irruzione degli agenti ha rivelato un quadro allarmante: l’uomo, in possesso di un machete e di una pistola (successivamente accertata come a salve), mostrava un atteggiamento minaccioso.

La moglie, ritrovata in un’altra stanza, presentava ferite ed era in stato di profondo shock emotivo, necessitando di immediate cure mediche.

Trasportata d’urgenza in ospedale, la donna ha ricevuto assistenza per le lesioni fisiche e il trauma psicologico subito.

L’arresto dell’uomo è seguito alla sua immobilizzazione da parte della polizia, che lo ha trasferito in custodia cautelare presso il carcere.

Questo tragico evento sottolinea la gravità del fenomeno della violenza domestica e la necessità di un impegno costante per prevenire e contrastare tali comportamenti, garantendo la protezione delle vittime e promuovendo una cultura del rispetto e della parità all’interno delle relazioni.

L’episodio riapre il dibattito sulla necessità di un supporto psicologico e sociale sia per le vittime che per i responsabili, al fine di interrompere il ciclo della violenza e favorire un cambiamento profondo.

La comunità vigevanese, scossa da questo evento, è chiamata a riflettere e ad agire per costruire un ambiente più sicuro e inclusivo.