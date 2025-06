Vigevano: Smascherata Rete Illecita di Cure Dentali e Abusi

Un’inquietante vicenda di abuso professionale e presunta violenza sessuale ha portato alla luce una rete clandestina di pseudo-cure dentali a Vigevano, in provincia di Pavia. Un’indagine dei Carabinieri ha smascherato un laboratorio operante in modo illecito, offrendo prestazioni odontoiatriche di dubbia qualità a prezzi allettanti, ma con un costo umano potenzialmente devastante.L’inchiesta, innescata da una denuncia specifica relativa a presunte avances sessuali da parte di uno degli indagati in cambio di una riduzione dei costi, ha rivelato un sistema consolidato e gerarchico. Le tre persone coinvolte – un uomo e due sorelle – sono ora sotto indagine per esercizio abusivo della professione sanitaria. L’uomo, in particolare, è accusato anche di violenza sessuale, mentre le sorelle, figure centrali nell’organizzazione, risultano prive delle necessarie qualifiche mediche, eccezione fatta per una di esse che possiede l’abilitazione esclusiva per attività di odontotecnico.Il laboratorio, gestito in modo fraudolento, operava al di fuori dei controlli sanitari, esponendo i pazienti a rischi imprevedibili e potenzialmente gravi. L’assenza di una supervisione medica qualificata durante le procedure – che comprendevano anche l’applicazione di protesi – ha sollevato serie preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla corretta esecuzione degli interventi. Le perquisizioni eseguite presso il laboratorio, lo studio dei presunti responsabili e le loro abitazioni hanno portato al sequestro di attrezzature mediche sofisticate, tra cui trapani, frese, bisturi e altri strumenti chirurgici, nonché timbri contraffatti riconducibili a medici legali, utilizzati per mascherare l’attività illecita. Sono state rinvenute anche numerose cartelle cliniche, presumibilmente manomesse per occultare la vera natura delle prestazioni erogate.Numerosi pazienti, interpellati dagli inquirenti, hanno confermato di essere stati visitati e trattati dalle due sorelle, corroborando la ricostruzione di un sistema fraudolento. La modalità di pagamento in contanti, finalizzata a eludere qualsiasi forma di tracciabilità fiscale, suggerisce un tentativo deliberato di nascondere l’entità e la natura delle attività svolte. Questo caso, ben oltre la semplice violazione delle normative sanitarie, pone interrogativi profondi sulla vulnerabilità dei pazienti, sulla necessità di controlli più stringenti e sulla protezione dell’etica professionale. La vicenda rappresenta un campanello d’allarme che sottolinea l’importanza di rivolgersi esclusivamente a professionisti sanitari qualificati e abilitati, garantendo così la sicurezza e l’integrità della propria salute.