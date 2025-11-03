Voghera, donna grave dopo incidente nel cortile di casa.

Una tragica vicenda ha scosso la comunità di Voghera, in provincia di Pavia, dove una donna di settantacinque anni si trova in condizioni critiche al Policlinico San Matteo, in seguito a un incidente che ha visto coinvolta nel cortile di un deposito di proprietà coniugale.

L’evento, verificatosi nel primo pomeriggio, ha lasciato un velo di sgomento e interrogativi sulla ricostruzione esatta dei fatti.

La coppia, radicata nel tessuto sociale vogherese per decenni grazie alla gestione di un rinomato banchetto al mercato di Piazza Duomo, stava rientrando nel proprio magazzino, un luogo che rappresentava molto più di una semplice area di stoccaggio: era il fulcro della loro attività commerciale e un simbolo della loro dedizione al lavoro.

Mentre la donna, con gestualità abituale, si apprestava ad aprire il portone del garage, un movimento inaspettato del furgone ha innescato la catena di eventi che hanno portato a questo drammatico episodio.

La dinamica, seppur ancora in fase di approfondimento da parte degli inquirenti, suggerisce un errore involontario da parte del marito.

L’utilizzo di un cambio automatico, complesso e potenzialmente incline a movimenti accidentali, sembra aver contribuito a creare la situazione che ha portato alla caduta della donna.

Un’azione distratta, un movimento errato del selettore, potrebbero aver determinato l’immediata e inattesa partenza del veicolo, con conseguenze devastanti.

L’intervento provvidenziale dell’automatismo del portone del garage, che si è aperto in quel preciso istante, ha evitato che la donna subisse ulteriori, potenzialmente letali, compressioni.

Nonostante questa circostanza, la caduta al suolo ha causato traumi significativi, rendendo necessario il trasporto d’urgenza in elisoccorso presso il Policlinico San Matteo di Pavia, dove la donna è attualmente ricoverata in terapia intensiva.

La Polizia Locale, con la sua meticolosa attività investigativa, sta analizzando ogni dettaglio della scena, raccogliendo testimonianze e vagliando le prove, con l’obiettivo di ricostruire la sequenza precisa degli eventi e accertare eventuali responsabilità.

Oltre alla ricostruzione tecnica dell’incidente, l’episodio solleva interrogativi più ampi sulla sicurezza nell’uso dei veicoli con cambio automatico, sull’importanza della concentrazione alla guida, anche in contesti apparentemente sicuri come un cortile di proprietà, e sul dolore profondo che colpisce una comunità legata da decenni di storia e di lavoro condiviso.

La comunità vogherese, colpita nel profondo, attende con apprensione aggiornamenti sulle condizioni della donna, simbolo di una vita dedicata al lavoro e alla famiglia.