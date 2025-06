Volo Cagliari-Linate: Anomalia e Maschere di Ossigeno, Indagini in Corso

Un episodio di discesa e fiducia: il volo Cagliari-Linate sotto esameUn episodio di routine aerea si è trasformato in un momento di apprensione per i passeggeri del volo Cagliari-Linate operato da Aeroitalia, la compagnia incaricata della continuità territoriale da e per l’isola. Ieri sera, durante la fase di discesa, un’anomalia nella pressurizzazione della cabina ha innescato l’attivazione automatica del sistema di rilascio delle maschere di ossigeno, generando un comprensibile turbamento tra i passeggeri.La gestione dell’evento da parte del comandante si è rivelata impeccabile. Adottando una manovra precauzionale, volta a garantire la massima sicurezza, l’equipaggio ha seguito rigorosamente le procedure previste, evitando il verificarsi di una situazione di emergenza vera e propria. La compagnia aerea ha prontamente comunicato che l’attivazione delle maschere è stata una conseguenza diretta di una potenziale perdita di pressione, e che l’episodio non ha comportato alcun allarme o rischio per passeggeri ed equipaggio. Il volo è stato poi portato a termine regolarmente, con l’atterraggio nello scalo milanese avvenuto senza ulteriori imprevisti.L’accaduto ha suscitato immediata attenzione da parte delle autorità regionali. L’Assessorato ai Trasporti della Regione Sardegna ha attivato un contatto diretto con l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), concordando un incontro di valutazione tecnica approfondita per questa settimana. Tale iniziativa sottolinea un approccio proattivo nella gestione della sicurezza aerea, volto a comprendere a fondo le cause dell’anomalia e ad accertare l’adeguatezza delle misure di sicurezza in atto. La convocazione della compagnia Aeroitalia potrebbe seguire, a seconda delle risultanze della valutazione tecnica.L’Assessorato, pur consapevole dei limiti di competenza regionale in materia di certificazione tecnica dei velivoli e sicurezza operativa, ha giustamente espresso un senso di responsabilità istituzionale, ritenendo doveroso l’intervento per garantire la trasparenza e la tutela dei diritti dei cittadini. L’intervento si inserisce in un contesto in cui l’aereo rappresenta un elemento cruciale per la connettività e la vitalità economica della Sardegna, un’isola per cui i collegamenti aerei sono un servizio essenziale.L’episodio, risolto fortunatamente senza conseguenze gravi, non deve tuttavia indurre a sottovalutare l’importanza di mantenere elevati standard di sicurezza. La fiducia dei viaggiatori è un bene prezioso, e le istituzioni hanno il dovere di agire con vigilanza e proattività per garantirla, monitorando costantemente l’efficienza dei sistemi di sicurezza e promuovendo una cultura della prevenzione. L’attenzione verso la manutenzione, i controlli e la formazione del personale è fondamentale per preservare la continuità aerea e la serenità dei viaggiatori. Il caso pone l’accento sulla necessità di un continuo aggiornamento delle procedure e di una collaborazione sinergica tra compagnie aeree, autorità di controllo e istituzioni regionali, al fine di assicurare un servizio aereo sicuro, affidabile ed efficiente per la comunità sarda.