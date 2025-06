Youngclassic Fest: Un Viaggio nel Fascino dell’Automobilismo Storico

Un’immersione totale nel mondo dell’automobilismo storico, un crocevia di passioni che si fondono tra il fascino del passato e il dinamismo del presente. A Lainate, nel cuore della città metropolitana di Milano, si è conclusa un’edizione inaugurale di Youngclassic Fest (YCF) e ACI Storico Festival, eventi concepiti per celebrare non solo le auto d’epoca, ma anche le Youngtimer – quei modelli che, pur non essendo ancora “vintage”, incarnano un’era e un’estetica in via di scomparsa – e le Instant Classic, veicoli che, con la loro originalità e impatto culturale, hanno subito un’accelerazione nel loro percorso verso il riconoscimento storico.Oltre quattrocento esemplari unici hanno partecipato a questo raduno esclusivo, un parterre scelto che ha rappresentato un vero e proprio museo in movimento. La selezione, curata con rigore, ha privilegiato non solo il valore intrinseco di ciascun veicolo – una combinazione di rarità, innovazione tecnica e accuratezza nella conservazione – ma anche la capacità di evocare emozioni e di raccontare storie. Non si trattava semplicemente di ammirare carrozzerie e motori, ma di percepire l’eco di un’epoca, di un’evoluzione tecnologica e di un cambiamento sociale che ogni automobile ha contribuito a plasmare.La prima edizione di YCF ha consacrato le Youngclassic più significative, quelle che, con il passare degli anni, si sono distinte per il loro contributo al panorama automobilistico e per la loro capacità di rappresentare un’identità culturale. La scelta dei vincitori è stata affidata a una giuria composita, un organismo sensibile e competente composto da esperti del settore, redattori di *Youngclassic*, la rivista di ACI Editore specializzata in auto iconiche, e, soprattutto, dal pubblico appassionato, coinvolto attivamente nel processo di valutazione. Questo approccio ha garantito una rappresentazione equilibrata dei diversi criteri di merito, premiando non solo l’eccellenza tecnica, ma anche il legame emotivo che questi veicoli generano negli appassionati. L’evento ha rappresentato un’occasione unica per la condivisione di conoscenze, per il confronto tra collezionisti e per la valorizzazione del patrimonio automobilistico italiano, in un contesto di festa e di scoperta.