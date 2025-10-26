Addio a Sanremo: un capitolo chiuso, un futuro aperto.

Dopo un percorso di cinque edizioni a Sanremo, un capitolo si conclude.

La decisione, maturata con profonda considerazione, è motivata da un rispetto sincero nei confronti di Amadeus, figura cardine del Festival, e dalla volontà di non compromettere l’esperienza del pubblico.

La sua presenza costante, come sottolineato da Fiorello durante il Festival dello Spettacolo di Milano, un evento innovativo che celebra la pluralità dell’industria dell’intrattenimento, rischia di omologare la percezione e sminuire la vivacità che caratterizza il panorama musicale italiano.

L’annuncio, permeato da un velato senso di nostalgia e, con un pizzico di autoironia, esprime una consapevolezza del tempo che passa.

Le condizioni fisiche, allegoricamente rappresentate dall’alluce rigido e dai “malanni vari”, non sono soltanto un pretesto scherzoso, ma simboleggiano un fisiologico cambiamento, un distacco dalla frenesia e dall’intensità che contraddistinguono l’esperienza sanremese.

La decisione, tuttavia, non implica una chiusura definitiva.

Il celebre “mai dire mai” lascia aperta la porta a possibili future collaborazioni, a forme di partecipazione alternative, ad un coinvolgimento meno diretto ma ugualmente significativo.

Si intravede la possibilità di un nuovo ruolo, forse quello di mentore, di osservatore privilegiato, di voce esperta capace di offrire una prospettiva unica e disincantata sul mondo dello spettacolo.

Questa scelta segna una transizione, un passaggio da protagonista a figura di supporto, da partecipante attivo a custode della tradizione.

Rappresenta una riflessione più ampia sul rapporto tra l’artista, il tempo e l’evoluzione del proprio percorso professionale.

Un atto di coraggio, forse, ma soprattutto un gesto di rispetto verso se stessi e verso il pubblico che, pur amandolo, merita di vedere il Festival costantemente rinnovato e proiettato verso il futuro.

Il futuro, quindi, non esclude, ma lo rielabora, lo interpreta con un nuovo sguardo, mantenendo intatto il legame con le proprie radici e con la magia di Sanremo.