Armani: Addio a Valentino, Rinascita e Nuova Visione

Un Eredità di Eleganza e una Nuova Visione: La Sfilata Uomo di Giorgio Armani tra Addio e RinascitaLa fashion week milanese si è aperta con un velo di malinconia, offuscata dalla notizia del decesso di Valentino Garavani, un gigante dell’alta moda.

L’evento si è svolto parallelamente al debutto solista di Leo Dell’Orco, direttore creativo delle linee uomo del marchio Armani, un ruolo che ha ricoperto per quarant’anni al fianco del suo mentore e fondatore.

La scomparsa di Valentino, figura di riferimento per l’intero settore e per Giorgio Armani in particolare, ha lasciato un vuoto incolmabile, segnando un punto di passaggio cruciale per la maison.Valentino ha incarnato l’eccellenza sartoriale, un rigore artigianale e una visione estetica unica, fondata su linee essenziali, colori iconici e una bellezza senza tempo.

Il suo contributo alla moda mondiale è inestimabile, e la sua assenza si fa sentire profondamente.

Come sottolineato da Leo Dell’Orco e dalla famiglia Armani, l’eredità di Valentino rappresenta un punto di riferimento per l’intero team creativo.

La sfilata, un momento di celebrazione e di sguardo al futuro, si è conclusa con un pranzo in via Borgonuovo, occasione per Dell’Orco di accogliere gli ospiti, tra cui spicavano Ricky Martin, Luca Marinelli e Gianni Morandi, affiancato dal nipote Gianluca.

“Siamo riusciti a fare una cosa un po’ diversa, e non era facile,” ha commentato Dell’Orco, rimarcando la sfida di conciliare continuità e innovazione.

Pur nel rispetto del lascito stilistico di Armani, che ha sempre richiesto coerenza e raffinatezza, Dell’Orco ha voluto imprimere una sua personale impronta alla collezione invernale.

La proposta, denominata “Cangiante”, rappresenta un atto di coraggio e una dichiarazione di intenti: quella di un direttore creativo che si fa avanti, assumendosi la responsabilità di guidare un’azienda di primaria importanza.

La scelta dei colori, un elemento cruciale e spesso fonte di contrasti, ha rappresentato una delle principali differenze rispetto al passato.

“Lui sui colori era un incubo, sempre per il beige,” ha ricordato Dell’Orco, rivelando una dinamica interna fatta di negoziazione e compromesso.

La collezione celebra una tavolozza più audace, dove il melanzana si fa protagonista, introducendo una nota di vivacità in un universo fatto prevalentemente di tonalità neutre.

La nuova visione di Dell’Orco si esprime attraverso un uso sapiente del colore, che dialoga con tessuti preziosi come il velluto, il crêpe e la ciniglia, accanto a cashmere garzati, lane battute e pelli opache.

Lo stile si fa disinvolto, con linee fluide e rilassate, giacche dal collo alla coreana, cappotti avvolgenti, pantaloni con pinces e zip, e giacche-camicia pensate per essere abbinate con naturalezza.

L’eleganza si traduce in facilità, permeando anche l’abbigliamento da neve e la maglieria, arricchita dalla collaborazione con Alanui.

Il contrasto tra lucido e opaco si esprime anche nella scelta dei tessuti, con montone dalla mano velluto e seta che imita il denim, per poi culminare in una serata all’insegna dell’iridescente velluto.

La collezione “Cangiante” non è solo una presentazione di abiti, ma una riflessione sulla transizione, un omaggio al passato e un coraggioso sguardo al futuro, dove l’eredità di Giorgio Armani si fonde con la visione di un nuovo talento.