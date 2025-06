Beatles a Milano: un’eredità fotografica tra storia e musica.

Un’eco di ieri, un’eredità fotografica: i Beatles a Milano e l’Archivio Publifoto di Intesa SanpaoloIl fervore di un’epoca, l’energia di un concerto leggendario, l’impronta indelebile di un fenomeno globale: tutto questo si materializza a Milano, alle Gallerie d’Italia, con una mostra che celebra il concerto dei Beatles al Velodromo Vigorelli del 24 giugno 1965. Un evento cruciale nella storia musicale italiana, restituito al pubblico attraverso un tesoro inestimabile: le immagini d’archivio di Publifoto.La mostra, aperta dal 25 giugno al 7 settembre, non è semplicemente una retrospettiva fotografica, ma una finestra spalancata su un momento storico e culturale di profonda trasformazione. Il 1965 segna un’Italia in pieno boom economico, un paese proiettato verso la modernità, assetato di nuove influenze e di nuovi eroi. I Beatles, con la loro musica innovativa e il loro carisma travolgente, divennero rapidamente l’incarnazione di questo desiderio di cambiamento, un simbolo di gioventù e di ribellione pacifica.L’acquisizione da parte di Intesa Sanpaolo dell’Archivio Publifoto nel 2015 si è rivelata una mossa strategica di fondamentale importanza per la preservazione della memoria collettiva. Publifoto, con la sua capillare rete di fotografi, documentò in maniera meticolosa la vita italiana del secondo dopoguerra, catturando eventi, personaggi, tendenze e trasformazioni sociali. L’archivio, quindi, non è solo un deposito di immagini, ma un vero e proprio diario visivo del Novecento, una fonte inesauribile per ricercatori, storici e appassionati.La mostra “Tutti pazzi per i Beatles. Il concerto del 1965 a Milano nelle fotografie di Publifoto” offre un’occasione unica per riscoprire l’entusiasmo e la febbre che animarono quel concerto milanese. Le fotografie, scattate dai fotografi di Publifoto, immortalano non solo i membri dei Beatles, ma anche il pubblico, l’atmosfera vibrante, i dettagli del luogo e la straordinaria energia che permeava l’evento. Al di là della celebrazione di un concerto storico, la mostra invita a riflettere sull’impatto della cultura pop, sulla forza della musica come veicolo di cambiamento sociale e sull’importanza della preservazione della memoria fotografica come patrimonio culturale. L’eredità di Publifoto, valorizzata da Intesa Sanpaolo, continua a illuminare il passato, offrendo nuove prospettive sul presente e stimolando la nostra comprensione del mondo che ci circonda. La mostra è quindi un omaggio ai Beatles, a Publifoto e a un’Italia che, sessant’anni fa, si innamorò follemente di una band che avrebbe cambiato la storia della musica.