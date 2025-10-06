Brera in Musica: Arte, Pianoforte e Narrazione

Brera in Musica: Un Viaggio nell’Anima del Pianoforte tra Arte e NarrazioneLa Pinacoteca di Brera si appresta a inaugurare un ciclo di eventi musicali di straordinaria ricchezza intellettuale e artistica, un’esperienza inedita che fonde l’ammirazione per la pittura con la profondità dell’esecuzione pianistica.

Dal 14 ottobre 2024 al 15 gennaio 2025 (correzione data), la Sala 8 del museo diventerà un palcoscenico privilegiato per sei serate dedicate alla musica da pianoforte, un progetto ambizioso realizzato in collaborazione con la Fondazione Musicale Umberto Micheli.

Più che semplici concerti, si tratta di “Lezioni di Piano”, un format innovativo che combina l’esecuzione dal vivo con un’approfondita analisi storico-musicale.

Sei pianisti di spicco – Gile Bae, Giuseppe Albanese, Roberto Giordano, Alessandro Taverna e Michele Di Toro – guideranno il pubblico in un percorso affascinante attraverso l’evoluzione della musica per pianoforte, dal classicismo di Johann Sebastian Bach al complesso linguaggio del Novecento.

Ogni serata sarà un’immersione nel contesto storico e culturale che ha plasmato le opere proposte, offrendo spunti di riflessione sulla relazione tra musica, società e spirito del tempo.

Gile Bae, pianista olandese di notevole talento, inaugurerà il ciclo il 14 ottobre con un concerto dedicato a Bach, un’occasione unica per apprezzare la genialità del compositore tedesco attraverso un’interpretazione che oscilla tra la riproduzione fedele e la libera interpretazione, arricchita da un racconto illuminante sulla sua vita e le sue opere.

Giuseppe Albanese, il 24 ottobre, si cimenterà nel vasto universo di Carl Maria von Weber, esplorando le sue composizioni che anticipano i fermenti del Romanticismo.

Il calendario proseguirà con appuntamenti significativi il 7 e il 21 novembre, il 5 dicembre e il 15 gennaio, offrendo un panorama variegato di stili e interpretazioni.

Ogni pianista porterà la propria sensibilità e competenza per rendere omaggio ai grandi maestri della storia musicale, svelando le peculiarità delle loro opere e le loro influenze reciproche.

L’iniziativa si configura come un’opportunità irripetibile per avvicinarsi alla musica classica in modo nuovo e coinvolgente, superando le barriere tradizionali tra pubblico e interprete.

L’ambiente evocativo della Pinacoteca di Brera, con le sue opere d’arte che testimoniano il genio umano, amplificherà l’esperienza musicale, creando un dialogo inaspettato tra le arti.

L’accesso agli eventi è gratuito, ma soggetto a prenotazione e all’acquisto del biglietto d’ingresso al museo, un piccolo prezzo da pagare per un’esperienza culturale di tale valore.

Un’occasione da non perdere per arricchire il proprio bagaglio musicale e artistico, immergendosi nell’atmosfera suggestiva di Brera.