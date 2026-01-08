Bruno Mars a Milano: The Romantic Tour, un’esplosione di musica!

Il 14 luglio 2026, il cielo sopra Milano si accenderà con la musica di Bruno Mars, in un evento che promette di lasciare un’impronta indelebile nel panorama degli eventi live estivi.

Lo Stadio San Siro sarà il palcoscenico unico in Italia de “The Romantic Tour”, un progetto ambizioso che segna il ritorno trionfale di Mars come headliner dopo quasi un decennio dall’esauriente “24K Magic World Tour”.

Prodotto da Live Nation, “The Romantic Tour” rappresenta una svolta significativa nella carriera dell’artista.

Si tratta infatti del primo tour mondiale negli stadi a suo nome, un’impresa che consolida la sua posizione di superstar globale.

L’itinerario, che abbraccia Nord America, Europa e Regno Unito, prevede quasi quaranta date, ciascuna promessa di essere un’esplosione di energia e spettacolo.

A condividere il palco con Mars, un ulteriore sigillo di garanzia per la qualità dell’evento: Anderson .

Paak, pluripremiato artista e collaboratore storico attraverso il supergruppo Silk Sonic, si esibirà nei panni di DJ Pee Wee, infiammando la platea con i suoi mix.

A completare il cartellone degli artisti, una selezione di talenti emergenti: Victoria Monét, Raye e Leon Thomas, che supporteranno Mars in alcune date specifiche, con Victoria Monét che si distinguerà come special guest per l’attesissima tappa milanese.

L’accesso ai biglietti sarà regolato da una prevendita esclusiva, a partire da mercoledì 14 gennaio alle ore 12:00.

I fan desiderosi di assicurarsi un posto di primo piano dovranno registrarsi su BrunoMars.com entro lunedì 12 gennaio alle ore 19:00, ricevendo un codice per accedere in anteprima durante la prevendita.

La vendita generale sarà invece aperta a partire da giovedì 15 gennaio alle ore 12:00 su Livenation.it.

L’annuncio del tour giunge in concomitanza con l’imminente uscita del quarto album solista di Bruno Mars, “The Romantic”, in arrivo il 27 febbraio 2026 per Atlantic Records.

Questo nuovo capitolo musicale si inserisce in un percorso di successi che ha visto Mars raggiungere vette inaspettate, a partire dalla collaborazione epica con Lady Gaga in “Die With A Smile”, un brano che ha stabilito un primato storico su Spotify, diventando la traccia più rapidamente raggiunta a 1 miliardo di stream.

Da non dimenticare l’enorme successo globale di “APT” con ROSÉ, appena consacrato da Apple Music come il brano più ascoltato al mondo nel 2025, un chiaro indicatore della sua capacità di trascendere i confini musicali e di connettersi con un pubblico vastissimo.

“The Romantic Tour” non è quindi solo un concerto, ma un vero e proprio fenomeno culturale, un’esperienza immersiva nella musica e nell’energia di uno degli artisti più influenti del nostro tempo.