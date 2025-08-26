Claudio Longhi, Premio Franco Enriquez: Teatro come motore di cambiamento.

Il Premio Nazionale Franco Enriquez, prestigiosa vetta di riconoscimento per l’impegno civile e artistico, celebra quest’anno Claudio Longhi, figura chiave nella direzione del Piccolo Teatro di Milano.

La cerimonia di premiazione, in programma il 30 agosto presso il Teatro Cortesi di Sirolo, suggella un percorso professionale costellato di scelte coraggiose e di una visione innovativa del teatro come motore di cambiamento sociale.

La giuria ha espresso all’unanimità il proprio plauso per la capacità di Longhi di aver saputo reinterpretare il ruolo del Piccolo Teatro, un’istituzione storica fondata su un solido patrimonio di regia e drammaturgia, affrancandola da una rigidità interpretativa.

La sua direzione non ha inteso negare l’eredità strehleriana e ronconiana, ma piuttosto ampliarne i confini, proiettando il teatro milanese verso un orizzonte globale, capace di dialogare con le culture e le pratiche sceniche di tutto il mondo.

Questo approccio ha favorito l’emergere di un teatro policentrico, libero da gerarchie e aperto a nuove forme espressive, laddove il palcoscenico diventa crocevia di linguaggi e identità.

L’impegno di Longhi si concretizza in una politica culturale che valorizza la diversità e l’inclusione, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni.

L’istituzione di Residenze Teatrali sul territorio nazionale si configura come un investimento sul futuro, offrendo a nuovi talenti l’opportunità di sperimentare, confrontarsi e sviluppare un proprio linguaggio teatrale, lontano dai circuiti tradizionali.

L’azione del Piccolo Teatro sotto la guida di Longhi si traduce in un’offerta culturale multiforme, che va ben oltre i confini della drammaturgia convenzionale.

Iniziative come “Oltre la Scena”, “Agorà della Cultura”, “Teatro Fuori Porta” e “Teatro Inclusivo” testimoniano una volontà di abbattere le barriere tra il teatro e la comunità, creando spazi di incontro, confronto e partecipazione attiva.

Il progetto “Teatro Quartiere” è un esempio emblematico di questa visione, trasformando i teatri in centri vitali per il tessuto sociale, promuovendo attività didattiche e laboratoriali che coinvolgono il pubblico di ogni età e provenienza.

In sintesi, il Premio Franco Enriquez riconosce a Claudio Longhi non solo la sua abilità di leadership, ma soprattutto la sua profonda convinzione nel potere trasformativo del teatro come strumento di crescita individuale e collettiva, capace di generare nuove consapevolezze e di costruire un futuro più equo e solidale.