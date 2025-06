Comicon Bergamo: un universo pop tra fumetto, arte e cultura.

Bergamo si appresta a celebrare un nuovo capitolo della sua identità culturale, assumendo il ruolo di epicentro per il mondo del fumetto, dell’illustrazione e della cultura pop con l’edizione 2024 di Comicon – International Pop Culture Festival. L’evento, in crescita esponenziale, si configura come un crocevia internazionale, un punto di incontro tra creatori, appassionati e professionisti del settore, consolidando il ruolo di Bergamo come polo attrattivo per un pubblico sempre più vasto ed esigente.L’apertura del festival, domani, sarà segnata dalla presenza di due figure iconiche: Tanino Liberatore, padre del fumetto moderno italiano e creatore di Dylan Dog, e David Lloyd, disegnatore del celeberrimo graphic novel “V for Vendetta”, opere che hanno profondamente influenzato la cultura popolare contemporanea. Il cartellone degli ospiti si arricchisce poi con la presenza di Giancarlo Esposito, attore di fama globale grazie a ruoli memorabili in serie televisive di successo come “Breaking Bad”, “The Mandalorian” e “Captain America”, e con Shinji Hosoe, compositore giapponese di colonne sonore videoludiche che ha saputo definire l’atmosfera di alcuni dei titoli più amati e riconosciuti a livello mondiale. L’arrivo, per la prima volta in Italia, del mangaka e illustratore Satoshi Shiki, mente creativa dietro a opere di culto come “Riot” e “L’Attacco dei Giganti”, rappresenta un evento di portata eccezionale per il panorama italiano, un’opportunità unica per entrare in contatto con un autore che ha saputo ridefinire i canoni narrativi e stilistici del fumetto giapponese.La ricchezza del festival si riflette anche nella partecipazione di artisti internazionali di spicco. Thomas Taylor, autore della prima copertina della saga di “Harry Potter”, condividerà la sua esperienza e il suo talento, mentre John McCrea, versatile disegnatore Marvel, porterà con sé un bagaglio di esperienze artistiche che spaziano da “Hitman” a Wolverine, Deadpool, Spider-Man e Hulk, incarnando la potenza e la varietà dell’universo dei supereroi. Il panorama italiano è rappresentato da figure di spicco, tra cui Gigi Cavenago, che ha curato il poster di Comicon Bergamo 2025, e dal talentuoso artista multidisciplinare Ghemon, che unisce musica e stand-up comedy in performance originali e coinvolgenti.La Fiera di Bergamo si preannuncia un’esperienza immersiva per migliaia di visitatori, superando i 35.000 della passata edizione, grazie a un programma denso e variegato. L’iniziativa, promossa da Visiona in partnership con Promoberg, si articola attorno a un nucleo centrale di 200 ospiti, 200 eventi e 7 mostre tematiche, arricchite da un fitto calendario di appuntamenti collaterali e mostre diffuse in diverse location di Bergamo, estendendosi anche a Brescia e Milano, testimoniando la portata nazionale e internazionale del festival. Comicon si conferma dunque non solo una vetrina per l’arte del fumetto, ma un vero e proprio motore di sviluppo culturale e turistico per il territorio.