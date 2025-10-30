Consumi culturali a Milano: +13% e 542 milioni di euro

Nel panorama economico milanese del 2024, il settore dei consumi culturali si distingue per una crescita moderata, ma significativa, attestandosi a 542,2 milioni di euro.

Questa cifra, che rappresenta il 13% della spesa nazionale, sottolinea il ruolo centrale di Milano come polo culturale di primaria importanza per l’Italia.

I dati, frutto dell’Osservatorio per BookCity Milano, curato dall’Associazione Italiana Editori (AIE), costituiscono una fotografia dettagliata e inedita, destinata alla presentazione ufficiale il 5 novembre al Casva, nell’ambito del Forum Cultura.

L’indagine, giunta alla sua quinta edizione, ha subito un’evoluzione metodologica sostanziale.

Abbandonando la focalizzazione esclusiva sul libro e sui servizi bibliotecari, l’analisi si è arricchita dell’inclusione dei flussi di visitatori nei musei, un elemento cruciale per comprendere appieno le dinamiche del consumo culturale in città.

Questa estensione, resa possibile anche grazie alla collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Milano, permette di offrire un quadro più completo e sfaccettato del settore.

Oltre all’acquisto e alla fruizione di libri, l’indagine quantifica le risorse dedicate ad altre forme di espressione artistica e di intrattenimento culturale.

Attraverso dati Siae, l’osservatorio monitora e valuta la spesa per mostre d’arte, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, concerti musicali, esibizioni di danza e altre manifestazioni culturali.

Questa pluralità di indicatori consente di analizzare le tendenze del mercato, identificare i segmenti di pubblico più attivi e misurare l’impatto economico e sociale delle attività culturali sulla città.

L’ampliamento dell’indagine non si limita alla mera aggiunta di dati, ma mira a fornire una lettura più approfondita delle interconnessioni tra le diverse forme di fruizione culturale.

L’obiettivo è quello di comprendere come l’esperienza museale influenzi l’acquisto di libri, come i concerti musicali stimolino la partecipazione a spettacoli teatrali e come, in definitiva, le diverse forme di espressione artistica si alimentino reciprocamente, creando un ecosistema culturale vivace e dinamico.

L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Milano – Assessorato alla Cultura e BookCity Milano, rappresenta uno strumento prezioso per la pianificazione culturale e per la promozione di politiche culturali mirate a sostenere e valorizzare il patrimonio artistico e culturale milanese.