Counting Crows all’Alcatraz: un concerto tra passato e presente.

La cornice imponente dell’Alcatraz di Milano ha risuonato di un’energia palpabile, accogliendo i Counting Crows per una serata che ha rappresentato un ponte vivido tra passato e presente.

Un decennio di assenza dalla città ha alimentato l’attesa del pubblico, pronto a immergersi in un viaggio musicale che abbraccia tre decenni di storia della band, un percorso condiviso e profondamente radicato nell’esperienza umana.

L’esibizione si è aperta con l’intrigante “Spaceman from Tulsa”, brano estratto dal recente album “The Butter Miracle, the Complete Sweets”, un segnale immediato dell’evoluzione stilistica del gruppo.

La scelta di connettere il nuovo con l’eredità, proseguendo con “Hard Candy” (2002) e l’iconico debutto del 1993, “Mr.

Jones”, ha generato un’onda di riconoscibilità e nostalgia, un’esperienza emotiva condivisa tra musicisti e spettatori.

“Omaha”, con la sua interpretazione teatrale del frontman Adam Duritz, ha trasceso la semplice esecuzione, trasformandosi in un momento di narrazione intensa, dove ogni parola è stata caricata di significato, arricchita da improvvise e inaspettate digressioni, come l’inserimento giocoso di versi di “Oh Susanna”, un omaggio spontaneo alla tradizione folk americana.

L’evoluzione del concerto si è rivelata un caleidoscopio di emozioni, con una sequenza di classici e nuove creazioni che hanno esplorato la complessità del vivere.

La cover di “Yellow Taxi”, omaggio a Janis Joplin, e l’interpretazione malinconica di “Friend of the Devil” dei Grateful Dead, hanno sottolineato l’influenza variegata che ha plasmato l’identità musicale dei Counting Crows, mentre “Colorblind” e “Last December” hanno evocato un senso di struggente contemplazione.

L’esecuzione di “With Love, From A – Z”, presentata come l’unica traccia del nuovo album non concepita nella quiete rurale inglese, ha svelato un aneddoto personale, un’istantanea dietro le quinte del processo creativo.

L’ammissione di Adam Duritz di aver visto in “Round Here” il fulcro della sua esistenza un decennio prima, per poi ribaltare la prospettiva con “With Love, From A – Z”, ha comunicato un senso di trasformazione interiore, di crescita e di rinnovato sguardo sul mondo.

La performance si è conclusa con l’ovvia richiesta di un encore, che ha riservato una sorpresa inaspettata: l’inedito contributo di Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi e figura di spicco negli Huey Lewis and the News.

La sua partecipazione, dinamica e vibrante, ha dato nuova linfa a brani come “Here We Go Again,” “Hanging Around” e “Holiday in Spain”, amplificando l’energia del concerto.

Il saluto finale, un promettente “Torneremo”, ha lasciato nel pubblico la speranza di un futuro incontro e la consapevolezza di aver assistito a una serata memorabile, un crogiolo di musica, emozione e connessione umana.

L’Alcatraz, con le sue mura maestose, ha custodito un momento di pura magia musicale, un’esperienza che ha toccato il cuore e l’anima di chiunque fosse presente.