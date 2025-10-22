Cremonini a Milano: Anteprima Esclusiva per la Music Week 2025

La Milano Music Week 2025 si apre con un evento di spicco: l’incontro con Cesare Cremonini, figura chiave del panorama musicale italiano contemporaneo.

L’artista, noto per la sua capacità di coniugare introspezione poetica e dinamismo rock, offrirà un’anteprima esclusiva di “Cremonini Live25”, il suo nuovo album live che cattura l’energia e la passione del tour estivo appena concluso.

L’uscita ufficiale del disco, disponibile in formato digitale e fisico a partire dal 21 novembre, segna un importante capitolo nella sua carriera artistica, consolidando il legame con un pubblico sempre più vasto ed entusiasta.

L’appuntamento con Cremonini si terrà giovedì 20 novembre al Piccolo Teatro Grassi di Milano, un luogo simbolo della cultura milanese che amplifica l’importanza dell’evento.

L’ingresso è gratuito, ma la forte attesa attorno alla figura dell’artista rende necessaria la prenotazione, accessibile a partire da oggi alle 15 attraverso la piattaforma Dice, sottolineando l’importanza di una gestione efficiente e democratica dell’accesso all’evento.

A coronazione della celebrazione, in corso Como si animerà di un temporary pop-up store dedicato a Cremonini, dal 18 al 22 novembre.

Questo spazio non sarà semplicemente un punto vendita, ma una vera e propria esposizione, un viaggio immersivo nella carriera dell’artista, con la possibilità di ammirare memorabilia significativi e oggetti di scena che raccontano i momenti salienti del suo percorso musicale.

Un’opportunità unica per i fan di entrare in contatto con l’universo creativo di Cremonini e rivivere le emozioni dei concerti che hanno riempito gli stadi italiani.

L’accesso all’incontro con l’artista all’interno del pop-up store, previsto per il 21 novembre, sarà riservato a coloro che avranno pre-ordinato il disco tramite lo shop di Universal Music Italia o direttamente presso il temporary store durante la settimana di apertura, un incentivo a sostenere l’opera dell’artista e a partecipare attivamente alla celebrazione.

Milano Music Week, un progetto ambizioso promosso dal Comune di Milano, assessorato alla Cultura, riflette un impegno concreto verso la valorizzazione del settore musicale italiano.

La sua realizzazione è il frutto di una collaborazione sinergica tra le principali associazioni di categoria – AssoConcerti, Assomusica, Federazione Industria Musicale Italiana (Fimi), Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori (Imaie) e Società Italiana degli Autori ed Editori (Siae) – e vede Butik s.

r.

l.

Impresa Sociale come organizzatore principale, sotto la direzione artistica di Nur Al Habash.

L’iniziativa mira a creare un ecosistema musicale vibrante e inclusivo, favorendo l’incontro tra artisti e pubblico e contribuendo alla crescita culturale e economica della città di Milano.