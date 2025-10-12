Deejay Ten a Milano: 25.000 in festa, sport e musica

Un’onda di energia e passione ha travolto Milano questa mattina, con la Deejay Ten 2025 che ha visto la partecipazione di oltre venticinquemila persone.

Un numero che si arricchisce di duemila atleti impegnati nella Virtual Deejay Ten, a testimonianza della crescente popolarità di questa formula innovativa che permette di condividere l’entusiasmo della corsa anche a distanza.

Questa edizione segna il culmine di un tour che ha portato la Deejay Ten a toccare tre città prima di approdare a Milano: Torino, Bari e Treviso, per un totale esaltante di sessantamila partecipanti.

La manifestazione, nata dalla vivace iniziativa della radio Deejay, si è consolidata come un vero e proprio fenomeno culturale, un mix vincente di sport, musica e intrattenimento che coinvolge persone di ogni età e provenienza.

Il cuore pulsante dell’evento è stato lo spazio antistante lo Stadio San Siro, un palcoscenico a cielo aperto che ha ospitato la partenza ufficiale.

A dare il via alla folla festante, l’iconico Linus, voce inconfondibile della radio e figura carismatica per generazioni di ascoltatori.

Accanto a lui, un nutrito gruppo di volti noti del palinsesto radiofonico, da Giorgio e Furio, irriverenti protagonisti del Trio Medusa, a Gianluca Gazzoli, passando per Diego Passoni, a conferma dell’approccio inclusivo e familiare che contraddistingue la Deejay Ten.I percorsi, accuratamente studiati per offrire un’esperienza coinvolgente e accessibile, hanno snodato le strade del quartiere circostante lo stadio.

Una gara di dieci chilometri, riservata a partecipanti dai sedici anni in su, ha sfidato la resistenza e la determinazione dei più allenati, mentre un percorso più breve, di cinque chilometri, ha permesso a tutti, dai più giovani agli appassionati occasionali, di partecipare alla festa e condividere l’emozione del movimento collettivo.

La Deejay Ten non è solo una corsa: è un’esperienza immersiva, un momento di aggregazione sociale, un’occasione per celebrare lo spirito sportivo e la voglia di superare i propri limiti in un contesto stimolante e divertente.

È un fenomeno che, edizione dopo edizione, continua a crescere, confermando il suo ruolo di ambasciatore di uno stile di vita attivo e positivo.