È Sempre Domenica: Un Viaggio nell’Italia che Cambia

“È sempre domenica”: un podcast che svela l’anima di un’Italia che cambia, attraverso lo sguardo privilegiato dell’Archivio Storico Barilla.

Questa serie in dieci episodi, ideata e prodotta dal Gruppo Barilla in collaborazione con Chora Media, non è semplicemente una narrazione aziendale, ma un affascinante viaggio nell’evoluzione sociale, culturale ed economica del nostro paese, filtrata attraverso gli oggetti che ne hanno segnato il percorso.

Orietta Berti, con la sua voce calda e familiare, guida gli ascoltatori in questo percorso, affiancata da un variegato gruppo di ospiti – Gabriele Salvatores, Enrico Brizzi, Platinette, Gavino Sanna, Graziella Carbone – ognuno portatore di prospettive uniche e competenze diverse, che arricchiscono il racconto con riflessioni, aneddoti e approfondimenti.

Ogni episodio si articola attorno a un manufatto emblematico, un testimone silenzioso di epoche passate.

La celebre Blue Box, con la sua iconografia immediatamente riconoscibile, le Sorpresine del Mulino Bianco, vere e proprie istituzioni nell’immaginario infantile, gli abiti iconici indossati da Mina durante i Caroselli, trasformati in miti di stile e di costume.

Ma non solo: il podcast esplora campagne pubblicitarie che hanno plasmato la comunicazione di massa, come lo struggente spot della bambina e del gattino, e progetti visionari che hanno portato la pasta Barilla a infrangere i confini terrestri, raggiungendo lo spazio.

Il cuore pulsante di questa narrazione è l’Archivio Storico Barilla, un tesoro custodito a Parma, nato nel 1987 su impulso di Pietro Barilla.

Questo archivio, riconosciuto dal Ministero della Cultura come “sito di notevole interesse storico”, non è una mera raccolta di documenti aziendali, ma una vera e propria macchina del tempo che ricostruisce la storia italiana.

Conserva una straordinaria collezione di materiali – fotografie, filmati, pubblicità, documenti – che documentano l’evoluzione del costume, delle abitudini, dei valori e delle aspirazioni di un’intera nazione.

“È sempre domenica” offre, dunque, una prospettiva inedita sulla storia italiana, un racconto intimo e coinvolgente che celebra il legame profondo tra un’azienda e il suo paese, tra un prodotto alimentare e l’identità culturale di un popolo.

Un’occasione per riscoprire il passato, comprendere il presente e immaginare il futuro, ascoltando le voci che hanno contribuito a costruire l’Italia che conosciamo.

Il podcast è liberamente accessibile sulle principali piattaforme di ascolto digitale e sul sito web di Chora Media.