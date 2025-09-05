Elisa: Leonardo Di Costanzo e Barbara Ronchi Incontrano il Pubblico in Tour

Un Viaggio Emotivo Attraverso l’Italia con “Elisa”: Leonardo Di Costanzo e Barbara Ronchi Incontrano il PubblicoDopo la consacrazione alla Mostra del Cinema di Venezia, “Elisa”, l’intenso e profondo film di Leonardo Di Costanzo, si appresta a un tour itinerante che abbraccia l’intero territorio nazionale.

Un percorso che va ben oltre la semplice proiezione, configurandosi come un’opportunità di dialogo e condivisione tra l’autore, la protagonista Barbara Ronchi e il pubblico, in un’occasione unica per esplorare le tematiche complesse che animano l’opera.

Il viaggio a motore, un vero e proprio pellegrinaggio culturale, ha inizio il 6 settembre a Padova, al Cinema Porto Astra, dove Di Costanzo accoglierà gli spettatori prima della proiezione delle 19:45, lasciando poi spazio a un QeA che promette di svelare le profondità narrative e le scelte registiche dietro la storia di Elisa.

Il giorno successivo, la presenza di Barbara Ronchi arricchisce il programma, con quattro appuntamenti a Milano.

Un panel al Fuoricinema, un saluto all’Anteo Palazzo del Cinema e un incontro al Multisala Colosseo, ognuno dei quali offrirà spunti e riflessioni sul personaggio di Elisa, una donna tormentata da un passato oscuro, rinchiusa in un limbo di amnesia e senso di colpa, e costretta a confrontarsi con un criminologo in un percorso di riscoperta di sé.

La serata culmina con un QeA al Cinema Palestrina, dopo la proiezione delle 20, offrendo una prospettiva più intima e personale sulla narrazione.

Bologna accoglie l’équipe con un appuntamento all’Odeon, dove Di Costanzo condividerà la sua visione artistica attraverso un’intervista conclusiva.

Roma si prepara a un trittico di eventi, con il regista che inaugura la serie all’Eden e all’Eurcine, seguite da due serate dedicate all’intero cast – Ronchi e Diego Ribon – al Barberini e al Giulio Cesare, per un confronto più ampio e partecipativo.

Il sabato 13, l’incontro si fa ancora più speciale grazie alla presenza del celebre regista e attore Nanni Moretti, in veste di moderatore al Nuovo Sacher.

Il tour prosegue verso Firenze, dove regista e protagonista incontreranno il pubblico all’Arena Chiardiluna e al Cinema Principe, per poi raggiungere Torino, dove un talk e un saluto al Cinema Nazionale offriranno uno sguardo approfondito sul significato del film.

L’ultimo atto del viaggio, per il momento, si conclude a Bolzano e Napoli, dove, rispettivamente, Di Costanzo e l’autore incontreranno il pubblico, ampliando ulteriormente il raggio d’azione di questo progetto che mira a creare un ponte tra l’opera cinematografica e l’esperienza emotiva dello spettatore.

Un’occasione imperdibile per immergersi nelle profondità di “Elisa” e condividere un momento di riflessione e partecipazione.