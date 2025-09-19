Emozioni Olimpiche: Malpensa celebra i valori dei Giochi 2026.

Nell’anticipazione vibrante dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, Regione Lombardia ha inaugurato all’aeroporto di Milano Malpensa una mostra videofotografica dal titolo evocativo: “Emozioni dei Giochi.

Culture through sport”.

L’iniziativa, frutto di una collaborazione tra la Direzione Cultura della Regione e la Fédération internationale cinéma télévision sportifs (FICTS), si configura come un ponte visivo tra il presente e il futuro, proiettando i valori fondanti dell’olimpismo in un contesto globale e multiculturale.

La mostra, accessibile gratuitamente fino al 30 novembre, trascende la mera esposizione di immagini.

Essa ambisce a creare un’esperienza immersiva, un viaggio emozionale attraverso la storia dei Giochi Olimpici estivi e invernali.

Duecento quaranta scatti iconici, dislocati su venti totem autoportanti, catturano l’essenza del movimento olimpico, celebrando non solo le gesta atletiche, ma soprattutto lo spirito di competizione leale, la fratellanza tra nazioni e la profonda solidarietà che anima gli atleti provenienti da ogni angolo del mondo.

L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, ha sottolineato come “Emozioni dei Giochi” rappresenti un’occasione unica per connettere sport, arte e cultura, offrendo a residenti, viaggiatori e visitatori internazionali una prospettiva rinnovata sull’eredità dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026.

La mostra si propone come un racconto visivo delle passioni che infiammano il cuore degli atleti, un’ode alla resilienza, alla determinazione e alla capacità di superare i propri limiti.

L’impegno di Regione Lombardia va oltre l’organizzazione di un evento sportivo di successo.

Si tratta di un investimento strategico volto a costruire un’eredità culturale e sociale duratura, capace di valorizzare il territorio, promuovere l’integrazione e trasmettere valori etici fondamentali alle nuove generazioni.

L’olimpismo, nella visione regionale, non è solo spettacolo e competizione, ma un potente veicolo di dialogo interculturale e di promozione dei principi di fair play, rispetto e inclusione.

La mostra si inserisce in un più ampio progetto di sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità, con l’obiettivo di creare un’esperienza memorabile e di ispirare un futuro di pace, prosperità e collaborazione.

L’aeroporto di Malpensa, crocevia di culture e di umanità, si trasforma così in un palcoscenico di valori universali, anticipando lo spirito di accoglienza e di festa che caratterizzerà i Giochi del 2026.