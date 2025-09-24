Escher a Milano: un viaggio oltre l’illusione.

A distanza di un decennio, l’universo artistico di Maurits Cornelis Escher, figura emblematica del XX secolo, torna a incantare il pubblico milanese.

La mostra “M.

C.

Escher: Oltre la Rappresentazione”, in programma al Mudec dal 25 settembre all’8 febbraio, non è una semplice retrospettiva, ma un’immersione nel labirinto intellettuale e visivo che ha reso l’artista olandese un punto di riferimento per generazioni di artisti, scienziati e pensatori.

L’esibizione, promossa in collaborazione con il Kunstmuseum Den Haag e la Fondazione M.

C.

Escher, raccoglie un corpus significativo di opere, tra cui incisioni, acquerelli, xilografie e litografie, affiancandole a una selezione di preziosi manufatti islamici.

Questo dialogo inedito mira a svelare le influenze culturali che hanno plasmato la visione di Escher, superando una lettura superficiale focalizzata unicamente sulle sue celebri architetture impossibili e le illusioni ottiche.

La mostra si articola in otto sezioni tematiche, un percorso che guida il visitatore attraverso l’evoluzione del linguaggio eschero.

Si parte dagli esordi, segnati dall’influenza dell’Art Nouveau e dai paesaggi italiani, per poi approdare alla piena maturità artistica, dove l’artista sviluppa un sofisticato uso di tassellazioni, cicli metamorfici e rappresentazioni dell’infinito, concetti che apparentemente sfidano le leggi della fisica e della logica.

L’importanza della sezione dedicata all’arte islamica è cruciale.

Escher non si limita a riprendere motivi ornamentali, ma li interiorizza, li trasforma e li utilizza per creare un nuovo sistema di rappresentazione, un linguaggio che trascende la mimesi della realtà e apre le porte a mondi alternativi.

La ripetizione modulare, le simmetrie complesse e l’astrazione spaziale che caratterizzano l’arte islamica offrono a Escher un potente strumento per interrogare la percezione, la dimensione e i limiti della rappresentazione stessa.

La mostra non si propone solo come un’occasione per ammirare la maestria tecnica di Escher, ma anche per riflettere sulla sua capacità unica di coniugare arte e scienza.

Pur mancando di una formazione scientifica formale, Escher dimostra un’intuizione grafica sorprendente, riuscendo a visualizzare concetti matematici complessi – come la geometria non euclidea, la teoria dei frattali e la topologia – attraverso le sue opere.

Il suo lavoro ci invita a guardare oltre la superficie delle cose, a mettere in discussione le nostre certezze e ad abbracciare la bellezza dell’impossibile.

È un invito a esplorare i confini del pensiero e a celebrare la creatività come strumento di conoscenza.