Fashion Link Milano: Il Nuovo Hub Globale del Made in Italy

Fashion Link Milano: Un Nuovo Paradigma per il Retail Globale della ModaMilano si appresta a ridefinire il panorama del retail della moda globale con il lancio di Fashion Link Milano, un’ambiziosa iniziativa promossa da Fiera Milano.

Ben più di una semplice convergenza di eventi, Fashion Link si configura come una piattaforma strategica volta a integrare e potenziare alcune delle più prestigiose manifestazioni del settore, tra cui Micam (calzature), Mipel (pelletteria), Milano FashioneJewels, TheOneMilano (pret-à-porter femminile) e SI Sposaitalia Collezioni (bridalwear).

L’idea centrale risiede nella creazione di un ecosistema sinergico per buyer internazionali, offrendo loro un’esperienza immersiva e completa.

In pochi giorni, i professionisti del settore potranno accedere a un’offerta diversificata che spazia dalle ultime tendenze nel mondo delle calzature e della pelletteria, all’eccellenza della gioielleria e degli accessori, fino alle collezioni di abbigliamento, bridalwear, eveningwear e outerwear.

Questa concentrazione di offerta mira a ottimizzare i tempi e le risorse dei buyer, tradizionalmente divisi tra diverse fiere sparse nel calendario.

L’edizione di settembre 2024, pur mantenendo un calendario differenziato a causa dei lavori di ristrutturazione dei padiglioni di Fiera Milano, necessari per accogliere le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, rappresenta un preludio a questa nuova era.

L’operatività completa di Fashion Link Milano è prevista per febbraio 2026, quando si aggiungeranno ulteriori pilastri fondamentali: Lineapelle, leader mondiale nel settore delle pelli e dei pellami, e Simac Tanning Tech, focalizzata sulle tecnologie per la concia e il trattamento delle pelli.

Questa espansione strategica ambisce a fornire una visione olistica dell’intera filiera della moda, a partire dalle materie prime, passando per i processi di trasformazione e le innovazioni tecnologiche nella produzione, fino al prodotto finito.

Non si tratta quindi solo di presentare collezioni, ma di illustrare l’intero ciclo produttivo, esaltando la competenza e la creatività che animano il sistema moda italiano.

Al cuore di Fashion Link Milano pulsa l’orgoglio per la qualità e l’artigianalità del Made in Italy.

L’obiettivo primario è creare una destinazione unica, efficiente e funzionale, che non solo soddisfi le esigenze di un mercato globale in continua evoluzione, ma che diventi anche un punto di riferimento per l’innovazione e la sostenibilità.

La piattaforma mira a favorire nuove opportunità di cross-selling tra i diversi settori, stimolando la collaborazione e la creazione di sinergie.

Più che una fiera, Fashion Link Milano si propone come un vero e proprio hub, un crocevia di idee e un catalizzatore per il futuro del fashion globale.