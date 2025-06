Fashion Week Uomo: Milano Sostituisce Firenze, Nuove Sfide e Talenti

La scena del menswear italiano si prepara a una svolta, con la Fashion Week primavera-estate 2026 che, dal 24 giugno, si trasferirà da Firenze a Milano. Un evento che, pur mantenendo la sua centralità nel panorama internazionale, si configura come un momento di transizione, segnato da riallineamenti strategici e segnali economici complessi.Il calendario di 81 appuntamenti, un mix di sfilate, presentazioni ed eventi, riflette una ricerca di rinnovamento. Il firmamento del lusso italiano è costellato da nomi consolidati come Giorgio Armani, Prada e DolceeGabbana, ma l’assenza di colossi come Gucci, Zegna e Fendi proietta una luce nuova su realtà emergenti. Il debutto di brand come Fiorucci, Paul Smith e Setchu, quest’ultimo vincitore del prestigioso LVMH Prize e del Camera Moda Fashion Trust Grant, testimonia l’impegno a coltivare nuove voci e interpretazioni della moda maschile. Particolarmente significativo è l’ingresso di Qasimi, marchio mediorientale con sede a Londra e guidato da Hoor Al Qasimi, figura di spicco nel mondo dell’arte contemporanea, che porta con sé una visione ibrida e culturale inedita.Le assenze, tuttavia, non sono semplici defezioni. Rappresentano il riflesso di cambiamenti dirigenziali interni ai brand, di strategie di presentazione alternative, come la scelta di Zegna di esibirsi a Dubai, e dell’adozione sempre più diffusa di sfilate “co-ed”, che uniscono le collezioni uomo e donna, ottimizzando risorse e riducendo i costi. Dietro queste scelte si cela, in verità, un quadro economico più preoccupante: un calo del 3,8% del settore del lusso nel primo semestre 2025 rispetto all’anno precedente, un campanello d’allarme che impone riflessioni profonde sul futuro del made in Italy.Nonostante le sfide, la Fashion Week si conferma un asset strategico di inestimabile valore per il territorio. Per la Regione Lombardia, in particolare, rappresenta un motore di crescita economica, in grado di generare un indotto complessivo di mezzo miliardo di euro. L’edizione 2025 della Fashion Week donna ha già contribuito con circa 185 milioni di euro di indotto turistico, registrando un incremento del 2,3% rispetto al 2024. Considerando anche la Fashion Week uomo e quella femminile di febbraio, il contributo complessivo nel 2024 ha superato i 396 milioni di euro, sottolineando la capacità di questo evento di trainare l’economia locale, promuovendo il turismo, l’occupazione e la visibilità internazionale del design e della creatività italiana. La settimana della moda, dunque, non è solo un palcoscenico per la sfilata di abiti, ma un vero e proprio volano per l’intera filiera del lusso e un simbolo del prestigio del know-how italiano nel mondo.