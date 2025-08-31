Federica Lombardi incanta: Don Giovanni e una dolce attesa.

La stagione lirica del Metropolitan Opera di New York si appresta ad accogliere un evento di particolare risonanza, con l’inizio delle prove del *Don Giovanni* che vedrà Federica Lombardi, acclamata soprano cesenate, interpretare il ruolo protagonista.

L’impegno, che si concluderà il 25 ottobre, segna un capitolo significativo in una carriera in ascesa, interrotta da una gioiosa e attesa pausa.

La notizia, condivisa attraverso un messaggio emozionante sui social media, ha generato un’ondata di auguri e congratulazioni.

“Vi fornisco un aggiornamento sul mio percorso artistico per il prossimo anno,” ha esordito la cantante, rivelando con emozione la gravidanza.

“La più grande novità, la più meravigliosa sorpresa, è che accogliamo un nuovo membro nella nostra famiglia, con un arrivo previsto per l’inizio di dicembre.

Siamo profondamente felici: si tratta dell’avventura più intensa e appagante che la vita possa offrirmi.

“Questa felice notizia, tuttavia, ha comportato una riorganizzazione dei suoi impegni professionali.

“Purtroppo, ho dovuto rinunciare al ruolo di Luisa Miller a Valencia e alla Staatsoper di Vienna,” ha spiegato con rammarico.

“Sono immensamente grata a questi prestigiosi teatri per la comprensione e l’affetto dimostrato.

”Federica Lombardi, trentaseienne, si appresta ora a godere di un periodo di riposo e cura, con un ritorno atteso nella primavera successiva.

La sua carriera, avviata con brillantezza nel 2016, è stata costellata di successi.

Dopo un intenso percorso di perfezionamento all’Accademia del Teatro alla Scala, ha debuttato nel ruolo di Anna Bolena, segnando l’inizio di una traiettoria internazionale.

La sua voce potente e interpretazioni appassionate l’hanno vista esibirsi sui palcoscenici più prestigiosi del mondo, dal Covent Garden di Londra alla Deutsche Oper, all’Opera di Vienna e, naturalmente, al Metropolitan Opera, dove ora si prepara a conquistare un nuovo pubblico con la sua interpretazione di Don Giovanni.

Questo impegno rappresenta non solo un traguardo artistico, ma anche un momento di profonda trasformazione personale, un capitolo in cui la passione per la musica si fonde con la gioia di accogliere una nuova vita.