Gabry Ponte a San Siro 2026: Un’Esplosione di Dance!

Il ruggito assordante di un San Siro in delirio, un’esperienza musicale senza precedenti: Gabry Ponte è pronto a riconquistare il tempio dello sport e della musica milanese con “San Siro Dance 2026 powered by RTL 102.5”, un evento che promette di ridefinire i confini dell’intrattenimento dance.

Il sabato 27 giugno 2026, il DJ e producer italiano, già consacrato da un concerto memorabile con un pubblico di oltre 56.000 persone, tornerà a incendiare il palco con una performance esplosiva, un vero e proprio trionfo di suoni ed emozioni.

L’evento non è solo un concerto, ma una celebrazione della cultura dance italiana, un viaggio attraverso i decenni di successi che hanno segnato la carriera di Ponte, dalle euforiche vibrazioni di “Blue (Da Ba Dee)” alle nuove sonorità che caratterizzano la sua produzione attuale.

Il percorso artistico di Gabry Ponte è costellato di traguardi significativi, che testimoniano la sua capacità di innovare e di interpretare i cambiamenti nel panorama musicale.

Il recente singolo “Tutta l’Italia”, un inno all’italianità che ha catturato l’attenzione del pubblico e della critica, ha rappresentato un ulteriore passo avanti nella sua evoluzione artistica.

La scelta come colonna sonora ufficiale della 75esima edizione del Festival di Sanremo, un riconoscimento prestigioso, ha consacrato il brano come simbolo di un’identità nazionale in movimento.

Il coraggio di rappresentare la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2025, con lo stesso “Tutta l’Italia”, ha ulteriormente amplificato la sua visibilità internazionale, dimostrando la sua volontà di superare confini e di condividere la sua musica con un pubblico globale.

I possessori del Fanclub potranno accedere alla prevendita a partire da domani, venerdì 17 ottobre alle ore 11:00.

Lunedì 20 ottobre, alle ore 11:00, inizierà la prevendita My Live Nation su www.livenation.it.

Infine, martedì 21 ottobre, alle ore 11:00, i biglietti saranno disponibili per l’acquisto generale.

Un’opportunità imperdibile per vivere un’esperienza unica, un evento che resterà impresso nella memoria di tutti i presenti e che contribuirà a consolidare la posizione di Gabry Ponte come uno dei protagonisti indiscussi della scena musicale italiana e internazionale.