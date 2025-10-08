mercoledì 8 Ottobre 2025
Milano Cultura

GeMS 20 anni: un’eredità editoriale tra tradizione e futuro.

milano
milano

Nel cuore pulsante del panorama editoriale italiano, il 13 ottobre 2005 nasceva il Gruppo Mauri Spagnol (GeMS), un’unione strategica tra due famiglie di editori che, pur custodi di storie e identità editoriali distinte, condividevano una passione comune: celebrare il libro in tutte le sue forme.
Vent’anni dopo, GeMS si erge come una delle realtà editoriali più significative del Paese, leader indiscusso tra i gruppi indipendenti, un punto di riferimento per un pubblico vasto e diversificato, che abbraccia generi e fasce d’età.

L’eterogeneità è uno dei tratti distintivi di GeMS, incarnata nell’ampio ventaglio di case editrici e marchi che ne compongono il tessuto.
Dalle consolidate realtà di lungo corso, come Astoria, Bollati Boringhieri e Garzanti, a sigle editoriali più recenti, come TEA e Tre60, l’insieme – undici case editrici e ventuno marchi – rappresenta un patrimonio culturale inestimabile, un mosaico di voci e prospettive.
Questa ricchezza si traduce in un catalogo vastissimo, capace di rinnovarsi costantemente e garantire una qualità editoriale elevata, con un impatto di oltre venti milioni di copie vendute annualmente.
GeMS non si è limitata a preservare le tradizioni editoriali, ma ha saputo abbracciare con lungimiranza l’innovazione tecnologica.
L’investimento nel digitale ha portato alla creazione di un catalogo digitale robusto, comprendente oltre quindicimila ebook e ottocentottanta audiolibri, testimonianza di una visione proiettata verso il futuro della lettura.

L’appartenenza al Gruppo Messaggerie Italiane, con la sua secolare storia di difesa di un’editoria aperta, democratica e pluralista, rafforza ulteriormente l’indipendenza e la libertà creativa di editori e autori.

Per celebrare il ventennale, GeMS ha scelto l’Arco della Pace di Milano come simbolo evocativo: un monumento che incarna la solidità delle radici e l’apertura verso il futuro, la speranza e il progresso.

Questo annuncio non è casuale; l’Arco della Pace rappresenta una sorta di promessa, un impegno verso una visione più ampia e inclusiva del mondo del libro.
Al di là della mera attività commerciale, GeMS riconosce il profondo valore intrinseco dei libri e della lettura come fattori essenziali per il benessere individuale e sociale.
In questo contesto, in occasione del ventennale, il Gruppo ha commissionato un’importante ricerca, “Il potere rigenerativo dei libri e della lettura,” affidata al Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre – Cesmer, sotto la guida della prof.
ssa Michela Addis.

Questo studio, che sarà presentato ufficialmente durante la quattordicesima edizione di BookCity Milano, giovedì 13 novembre alla Biblioteca Braidense, intende quantificare e analizzare l’impatto positivo della lettura sull’individuo e sulla collettività, un contributo significativo al dibattito culturale contemporaneo.

L’evento vedrà la partecipazione di figure chiave del panorama editoriale e del mondo digitale, tra cui il presidente e amministratore delegato di GeMS, Stefano Mauri, la prof.
ssa Addis, l’autore e booktoker Victor Diamandis, e la giornalista Agnese Pini, a testimonianza dell’importanza di questo momento per il Gruppo e per l’intero settore.

