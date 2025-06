Harry Potter a Milano: Un Portale Magico Aperto al Pubblico

A partire dal 19 settembre, Milano si trasforma in un portale verso il mondo magico di Harry Potter, accogliendo “Harry Potter: The Exhibition”, un’esperienza immersiva di portata globale che ha già incantato pubblico e critica in città come Philadelphia, Melbourne e Cracovia. L’evento, prodotto da Warner Bros. Discovery Global Experiences in collaborazione con Imagine Exhibitions, Inc. ed Eventim Live, non è semplicemente una mostra, ma un viaggio interattivo nel cuore della saga che ha segnato generazioni.L’assessore comunale alla Cultura, Tommaso Sacchi, ha espresso il favore dell’amministrazione comunale per l’opportunità di ospitare un evento di tale risonanza internazionale, sottolineando il suo potenziale di attrazione turistica e culturale. La mostra, dispiegata in un’imponente area di 3000 metri quadrati all’interno di The Mall a Portanuova, richiede un complesso montaggio che si protrae per ben tre settimane, un’operazione logistica monumentale che coinvolge 48 TIR di materiale espositivo.Il percorso espositivo offre un’inedita opportunità di immergersi nell’atmosfera suggestiva dei romanzi e dei film. I visitatori sono invitati a ripercorrere il viaggio dal libro allo schermo, con un focus particolare sull’importanza del primo volume, “Harry Potter e la pietra filosofale”, esposto all’interno di una riproduzione fedele della cassaforte di Gringott, arricchita da proiezioni immersive e citazioni evocative.Uno dei momenti salienti dell’esperienza è la Sala delle Case di Hogwarts. Dopo una preregistrazione, i visitatori potranno vivere un’esperienza personalizzata nella casa di Hogwarts loro assegnata, ma avranno anche la possibilità di esplorare le altre case e interagire con il celebre Cappello Parlante, un’occasione imperdibile per scattare un selfie indimenticabile. La Sala del Castello, invece, regala un tocco di magia in più: i nomi dei visitatori appariranno magicamente sulla Mappa del Malandrone, un omaggio al lato più avventuroso della saga.I biglietti, già disponibili online, permettono l’accesso alla mostra dal 19 settembre al 6 gennaio. I prezzi partono da 26 euro per gli adulti, ma sono disponibili anche opzioni VIP che comprendono l’ingresso flessibile in qualsiasi ora e data, un laccetto commemorativo, accesso prioritario, il catalogo ufficiale della mostra e una tote bag esclusiva, elementi che elevano l’esperienza a un livello superiore, rendendola un ricordo prezioso per ogni fan di Harry Potter. L’evento si configura come un’occasione unica per rivivere la magia, l’amicizia e l’avventura che hanno reso la saga un fenomeno culturale globale.