Harry Potter: Un Autunno di Magia e Novità per i Fan!

L’autunno si tinge di magia, e con esso, il rinnovato entusiasmo per l’universo di Harry Potter.

L’appuntamento è triplice, un’immersione totale nel mondo creato da J.

K.

Rowling, che celebra decenni di incanto e continua a generare un’ondata di eventi dedicati a fan di tutte le età.

Il 1° settembre, come da tradizione, il “Back to Hogwarts” illuminerà le città di tutto il mondo.

In Italia, Milano si trasformerà in un crocevia di meraviglie: il Teatro Nazionale ospiterà una mattinata evento organizzata da Warner Bros.

Discovery Italia.

Dalle 8:45 alle 14:00, un’atmosfera surreale attenderà i presenti, con ospiti a sorpresa, attività interattive e momenti di pura magia.

Per chi non potrà essere fisicamente presente, una diretta streaming sui canali social ufficiali (@harrypotterit, Instagram e TikTok) permetterà di vivere l’esperienza da remoto.

Ma l’entusiasmo non si ferma qui.

In un gesto nostalgico e celebrativo, il 28 agosto segnerà il ritorno sul grande schermo di “Harry Potter e il Calice di Fuoco”, il quarto capitolo della saga, a vent’anni dalla sua prima uscita.

Questa proiezione speciale offrirà ai fan l’opportunità di rivivere l’epica competizione dei Tre Maghi e la crescita tumultuosa dei personaggi.

Sky Cinema amplificherà ulteriormente la celebrazione, lanciando un canale pop-up dedicato a Harry Potter dal 30 agosto al 7 settembre.

Questa finestra esclusiva offrirà la possibilità di immergersi completamente nell’intera saga, includendo tutti gli otto film originali, la trilogia di “Animali Fantastici”, il documentario “David Holmes – Il ragazzo che è sopravvissuto” e l’atteso “Harry Potter 20º anniversario – Ritorno a Hogwarts”.

Per i più piccoli, e per tutti coloro che amano la pasticceria, Cartoon Network proporrà una novità golosa: “Harry Potter: I Maghi delle Torte”, una sfida di pasticceria ispirata alla serie e condotta da James e Oliver Phelps, gli attori che hanno dato vita ai gemelli Weasley, Fred e George.

La trasmissione, in onda ogni lunedì alle 20:55 dall’8 settembre al 13 ottobre, promette divertimento e creazioni indimenticabili.

Il fulcro dell’esperienza celebrativa sarà senza dubbio “Harry Potter: The Exhibition”, dal 19 settembre al 6 gennaio presso The Mall Portanuova.

Proveniente da un viaggio transcontinentale che l’ha portata da Philadelphia a Melbourne, passando per Cracovia, la mostra offrirà un’immersione sensoriale nell’universo magico.

Ventisei ambienti, ricreati fedelmente, offriranno esperienze personalizzate e interattive, permettendo ai visitatori di camminare tra le sale di Hogwarts, di esplorare i segreti di Diagon Alley e di rivivere i momenti più iconici della saga.

L’armonia tra musica e cinema si concluderà con “Harry Potter e i Doni della Morte™ – Parte I in Concerto”.

La proiezione del film sarà accompagnata dall’esecuzione dal vivo della colonna sonora da parte dell’Orchestra Italiana del Cinema, un’esperienza unica e commovente in programma il 6 e il 7 dicembre a Roma e il 27 e 28 dicembre a Milano.

Per concludere, Warner Bros.

Discovery Global Consumer Product lancia una collezione esclusiva di prodotti ispirati al mondo di Harry Potter, frutto di collaborazioni con marchi di prestigio come Geox, Lego©, Witor’s e Roncato, per portare la magia nel quotidiano.