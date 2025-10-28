Inter sotto shock: portiere indagato per omicidio stradale

L’ombra di una tragedia incombe sul mondo dell’Inter, scuotendo dalle fondamenta la routine del club nerazzurro.

Josep Martinez, secondo portiere della squadra milanese, è al centro di un’indagine per omicidio stradale a seguito di un impatto mortale avvenuto nella mattinata odierna sulla Provinciale 32, nel territorio di Fenegrò, in provincia di Como.

L’incidente, verificatosi in un’area geograficamente vicina al centro sportivo di Appiano Gentile, ha avuto per vittima Paolo Saibene, un uomo di ottantuno anni che si muoveva con l’ausilio di una carrozzina elettrica a quattro ruote.

La dinamica precisa dell’evento è ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti, ma le prime ricostruzioni suggeriscono che il veicolo guidato da Martinez avrebbe invaso la carreggiata, provocando la collisione fatale.

L’impatto si è rivelato subito grave, e nonostante i tempestivi soccorsi, Paolo Saibene è deceduto sul luogo dell’incidente.

L’evento solleva interrogativi profondi e complessi, che trascendono la sfera puramente sportiva.

Al di là delle responsabilità individuali che saranno chiarite dall’inchiesta giudiziaria, si pone una riflessione più ampia sulla sicurezza stradale, sulla vulnerabilità degli utenti deboli della strada – in questo caso, un anziano costretto a utilizzare una carrozzina elettrica per la sua mobilità – e sull’importanza di un comportamento responsabile alla guida, in particolare in aree densamente popolate e frequentate.

L’inchiesta, ora in corso, si concentrerà sull’analisi dei tabulati, sui rilievi tecnici sulla dinamica dell’incidente e, soprattutto, sull’accertamento delle condizioni psicofisiche di Martinez al momento della guida.

Si cercherà di stabilire se l’incidente sia stato causato da una distrazione, da un errore di valutazione, da un malore improvviso o da altre cause ancora da chiarire.

Il club dell’Inter ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia della vittima e ha annunciato la piena collaborazione con le autorità per fare luce sulla vicenda.

L’episodio ha generato un’ondata di sgomento e tristezza nel mondo del calcio e nella comunità comasca, lasciando un segno indelebile nella coscienza collettiva.

La giustizia dovrà fare il suo corso, ma al di là di ogni responsabilità penale, la tragedia pone l’urgenza di una maggiore consapevolezza e di un impegno più concreto per la sicurezza stradale e la tutela dei più vulnerabili.

L’immagine di un giovane portiere, promessa del calcio italiano, ora macchiata da una tragedia, rappresenta un monito severo per tutti.