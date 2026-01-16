Jacob Cohën: Lusso Discreto e Artigianalità Italiana Autunno-Inverno

Jacob Cohën continua a tracciare un percorso distintivo nel panorama dell’abbigliamento maschile, un’ode all’artigianalità e alla ricerca di materiali di pregio che trascendono le tendenze effimere.

Jennifer Tommasi Bardelle, direttore artistico del marchio, ha illustrato a Milano la collezione autunno-inverno, delineando una visione che affonda le sue radici in una filosofia ben precisa: quella di un lusso discreto, un’eleganza costruita sulla qualità intrinseca delle materie prime e sull’abilità di mani esperte.

La collezione non si limita a proporre capi d’abbigliamento; rappresenta piuttosto un’esperienza sensoriale, un invito a percepire la ricchezza tattile e visiva di tessuti eccezionali.

La nappa, in tutte le sue declinazioni, dalla levigatezza più raffinata al velluto scamosciato, domina giacche e bomber, evocando un senso di avventura e di sofisticata ribellione.

Il cervo e il montone, lavorati con maestria, aggiungono un tocco di rustica opulenza, suggerendo calore e protezione dalle intemperie.

I cappotti in double di cachemire si ergono a simboli di un’eleganza senza tempo, incarnando la ricerca della perfezione nel dettaglio.

La leggerezza e la morbidezza del tessuto Loro Piana, impiegato per i piumini, testimoniano l’impegno del marchio verso l’innovazione e il comfort.

Ma la collezione non si esaurisce in questi capi iconici; la presenza di camicie in denim, reinterpretate con tagli sartoriali e finiture ricercate, introduce un elemento di inaspettato contrasto, un’afflizione tra tradizione e modernità.

L’approccio di Jacob Cohën va oltre la semplice combinazione di materiali pregiati; si tratta di una vera e propria narrazione tessile, un dialogo tra culture e tecniche artigianali.

Ogni capo è il risultato di un processo meticoloso, che coinvolge competenze specializzate e una profonda conoscenza delle proprietà dei materiali.

La collezione non è un mero esercizio di stile, ma una celebrazione della manualità, un omaggio all’eredità artigianale che contraddistingue il marchio.

Si tratta di un investimento nel tempo, un’affermazione di stile che trascende le stagioni.