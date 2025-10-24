La Ruota della Fortuna: un fenomeno TV che unisce l’Italia

Il successo travolgente de *La Ruota della Fortuna*, con una quota di share che si attesta al 27%, rappresenta un fenomeno televisivo anacronistico, quasi sospeso nel tempo.

Durante la sua partecipazione al Festival dello Spettacolo a Milano, Gerry Scotti ha espresso profondo rispetto per Stefano De Martino, il suo giovane rivale, sottolineando come la loro competizione abbia innescato un’inattesa riconciliazione tra diverse sensibilità e pubblici.

“Stiamo mettendo assieme le componenti sociali e regionali”, ha affermato Scotti, in dialogo con Aldo Vitali, direttore di *Tv Sorrisi e Canzoni*, “qualcosa che non accadeva da trent’anni: persone diverse che si ritrovano a guardare la stessa trasmissione.

“L’osservazione, apparentemente banale, di portare fuori il cane durante la messa in onda del programma, si è trasformata in un’istantanea rivelatrice.

Scotti ha descritto un quadro popolare, quello dei piani terreni, dove le persone si dividono equamente tra la sua trasmissione e quella di De Martino, un “1-1” che testimonia la vivacità e la qualità del dibattito televisivo.

Questa divisione, però, non genera antagonismo, ma piuttosto un’apprezzamento reciproco per entrambi i programmi.

La somma degli ascolti di Scotti e De Martino genera un bacino di oltre undici milioni di spettatori ogni sera, un dato che definisce una televisione di intrattenimento popolare, accessibile e inclusiva, pensata per le famiglie italiane.

Questo tipo di televisione, che recupera un senso di comunità e condivisione, si contrappone alle tendenze più frammentate e di nicchia che caratterizzano il panorama mediatico contemporaneo.

Scotti ha espresso la speranza che questo modello duraturo, capace di rappresentare una vera e propria “prima serata” per il pubblico italiano, possa continuare a prosperare.

Il conduttore ha poi espresso una sorpresa legata al proseguimento della sua avventura con *La Ruota della Fortuna*, inizialmente prevista per concludersi con le speciali puntate dedicate a Mike Bongiorno.

“Pensavo che finisse con le 40 puntate di omaggio a Mike,” ha confessato, “e invece Mike mi ha dato una mano da lassù, e ora chissà quanto andremo avanti.

.

.

“.

Questa affermazione allude a una forza propulsiva che va oltre la semplice volontà umana, suggerendo un legame con la memoria e l’eredità di un gigante della televisione italiana, un’eredità che sembra voler perpetuare una forma di intrattenimento che risponde a un bisogno profondo di leggerezza, partecipazione e condivisione nel cuore del pubblico.

La continuità del programma, quindi, non è solo un successo di ascolti, ma anche un segno di un rinnovato desiderio di un tipo di televisione che sappia riconnettere le persone e celebrare l’identità nazionale.